رئيس «تنمية الصادرات»: يجب تغيير النظرة السلبية للقطاع الخاص

أكد محسن البلتاجي، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وتطوير الصادرات، ضرورة تقديم تسهيلات للمستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار في مصر، موضحًا أن معارضة أصحاب المصالح خصخصة بعض القطاعات العامة أمر غير مقبول.

إنجلترا تبيع أصولها لشركات عالمية

وأضاف «البلتاجي»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، ويُعرض على شاشة «TEN»، أن إنجلترا تبيع أصولها لشركات عالمية وهذا لا يعيب، مشددًا على ضرورة تغيير فكرنا والتوقف عن الحديث بأن تجارب القطاع الخاص فاشلة ورأسمالية، مؤكدًا أن القطاع الخاص يعاني من تأثيرات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك عدم الشفافية في التنافس، ولا بد من تغيير هذه الأوضاع، مشددًا على أن النظرة للقطاع الخاص لا بد أن تتغير، ويجب توفير بيئة جاذبة للاستثمار.

مصر رقم واحد في تصدير الموالح والفراولة المجمدة

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وتطوير الصادرات إلى أن البيئة في مصر يجب أن تكون جاذبة للاستثمار، لافتا إلى أنه من الضروري إعطاء الثقة للمستثمرين في القطاع الزراعي باعتبار أن هناك عدد كبير من المواطنين يعملون به، مشددا على أن مصر رقم واحد في تصدير الموالح والفراولة المجمدة.