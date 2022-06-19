غزة تتابع قمة الأهلي والزمالك رغم القصف: حرارة اللقاء طغت على الحصار

لم يمنعهم الحصار وقصف جيش الاحتلال من مشاهدة مباراة «كلاسيكو العرب» بين الأهلي والزمالك، إذ خرج مشجعو الفريقين من الفلسطينيين في قطاع غزة ليشاهدوا المباراة على شاشات ضخمة أمام شاطئ البحر، إلا أن الشرطة أفسدت عليهم لحظتهم المنتظرة، ومنعت التجمع وأزالت الشاشات بسبب وجود قصف بالقطاع.

أجواء حماسية لـ«كلاسيكو العرب» في غزة

اضطر مشجعو الأهلي والزمالك إلى اللجوء للمقاهي والأماكن المغلقة لمشاهدة لقاء «كلاسيكو العرب» رغما عن أجواء القصف ومضايقات جيش الاحتلال، حسبما ذكر الشاعر الفلسطيني زكريا الهندي، في حديثه مع «الوطن»، معبرًا: «برغم الأجواء الحارة في قطاع غزة، إلا أن حرارة لقاء القمة بين عملاقي الكرة المصرية الأهلي والزمالك طغت على جمهور الفريقين».

مقاهي غزة تمتلئ بمشجعي الأهلي والزمالك

تجمع مشجعو الأهلي والزمالك في مقاهي مخيم الشاطئ غرب قطاع غزة لمشاهدة اللقاء بين المارد الأحمر والفارس الأبيض، بحسب «الهندي»، مضيفًا أن لقاءات الفريقين لها نكهة خاصة تدل على مدى الارتباط الجسدي والروحي بين الشعبين الشقيقين المصري والفلسطيني، إذ بدأت المقاهي والكافيهات ببث اللقاء الكروي مع انطلاق صافرة الحكم، وانطلق معها صافرات المشجعين الحماسية.

ومن المعروف على فلسطين وبالتحديد قطاع غزة كثرة مشجعي الأهلي والزمالك بها، ومتابعاتهم المستمرة لمباريات الفريقين، وخاصة في لقاءاتهما معًا، إذ اعتاد المشجعون في غزة على التجمع لمشاهدة مباريات «كلاسيكو العرب» في أجواء حماسية.

تشكيل النادي الأهلي

وبدأ النادي الأهلي تشكيل المباراة أمام غريمه التقليدي الزمالك في مباراة القمة 124 على ستاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي.

خط الوسط الهجومي: بيرسي تاو - أحمد عبدالقادر - محمد مجدي أفشة.

المهاجم: محمد شريف.

تشكيل الزمالك

أما الزمالك بدأ اللقاء بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبدالغني ومحمود حمدي «الونش» وعبدالله جمعة ومحمد عبدالشافي وإمام عاشور.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، سيد نيمار وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد.