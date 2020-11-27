بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك بنهائي أبطال أفريقيا على هذه القنوات

يستعد نادي الأهلي لمواجهة نظيرة نادي الزمالك، مساء اليوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر الجاري، في إطارة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك

وينطلق البث المباشر لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا على قنوات "beIN Sports HD 7"، و"beIN Sports HD 1" بتعليق عصام الشوالي، كما يمكن مشاهدة المباراة على قنوات مفتوحة وهى قناة تايم سبورتس الأرضية بتعليق مدحت شلبي، وستنقل المباراة أيضا قناة "tvt" التوجولية، التي تظهر على القمر: Eutelsat W1 10 E، والتردد هو11747، 27500 أفقي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والثامنة مساءً بتوقيت تونس، والسابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

خطوات تثبيت قناة "تايم سبورت" للبث المباشر لمباراة الأهلي والزمالك

- التأكد من تثبيت سلك استقبال قنوات التليفزيون الأرضي على جهاز أو شاشة التلفزيون في المكان المخصص لذلك.

- فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون، من خلال زر نقل البث على قنوات الاستقبال الأرضي من ريموت التحكم.

- في كثير من الأحيان تكون قناة "تايم سبورت" مثبتة بالفعل على القناة الثانية، لذلك يجب التأكد أولا من وجودها مثبتة من عدمه.

- في حالة إذا كانت القناة غير مثبتة، اضغط على زر الإعدادات الموجود بريموت التحكم الخاص بالشاشة.

- ثم اضغط على الأيقونة الخاصة بالقنوات.

- اختر "توليف إعداد القناة".

- أخيرا ابحث عن كلمة "توليف تلقائي" واضغط عليها، ثم اختار بحث رقمي، وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.