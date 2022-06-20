زراعة 1000 شجرة مثمرة ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر» في مركز القوصية بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تنفيذ حملة تشجير بزراعة 1000 شجرة مثمرة بمركز ومدينة القوصية، حيث انطلقت الحملة بزراعة 100 شجرة بقرية مير بالتنسيق والتعاون بين الشباب المتطوع باللجان السكانية بالقوصية والوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية ووحدة السكان بالمحافظة وإدارة المخلفات الصلبة والإدارة الزراعية بالمركز والجمعيات الأهلية الشريكة، وذلك فى إطار استضافة مصر لقمة تغير المناخ COP27 في شهر نوفمبر القادم.

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أي مبادرات أو فعاليات تقدم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات أو تعمل على الحفاظ على البيئة المحيطة بالإنسان، لافتاً إلى أهمية نشر ثقافة التشجير والحفاظ على البيئة، وهو ما تعمل عليه المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر» التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة وتحقيقًا لاستراتيجية مصر 2030.

زراعة 100 شجرة مثمرة بقرية مير

وأضافت هويدا شافع، رئيس مركز ومدينة القوصية ورئيس اللجنة السكانية، أن الشباب المتطوع باللجان السكانية بالقوصية قد قاموا بزراعة 100 شجرة مثمرة بقرية مير بحضور محمد عبدالحميد رئيس الوحدة المحلية بمير وبالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية.

وأوضحت رئيس مركز القوصية أهمية تكاتف المواطن مع الدولة في الحفاظ على البيئة، حيث إنها مسئولية على كاهل الجميع وكى نشعر جمعياً بأننا مسئولون عن نظافة مجتماعتنا لتخفيف آثار التغيرات المناخية، مشيدة بدور الشباب المتطوع باللجنة السكانية والجمعيات الأهلية ووحدة السكان بالمحافظة الذين يسعون دائماً للارتقاء بمجتمعهم.

تفعيل دور الجهات التنفيذية

وأوضح فتحي صلاح عامر، مدير وحدة السكان بالمحافظة، أن الشباب المتطوع والمجتمع المدني باللجنة السكانية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية لهم دور كبير في المساهمة في تنفيذ مثل تلك المبادرات بين كافة المؤسسات والهيئات وتفعيل دور الجهات التنفيذية والشعبية والشبابية للمشاركة الفاعلة في كافة الأعمال للنهوض بالمجتمع.

وأشار «عامر» إلى الدعم والاهتمام الذي يوليه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، في هذا الشأن، وهو ما يظهر جليًا في توجيهاته الداعمة وتكليفه للمهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ للإشراف على وحدة السكان واللجان السكانية بالمراكز والقرى ومتابعته الدورية لتنفيذ الخطة الموضوعة وكافة الأنشطة والفعاليات المقررة.