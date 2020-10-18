"المغربي" تقود حملة تشجير لتحسين جودة الهواء وتتفقد مستشفى سفاجا

قادت رئيس مدينة سفاجا، هدى المغربي، حملة موسعة اليوم الأحد، لغرس عدد من الأشجار على طريق قنا، حتى مسجد "علي بن أبي طالب"، بهدف تحسين جودة الهواء في المدينة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي.

وقالت رئيس مدينة سفاجا، في تصريحات، قبل قليل، إنه في ضوء حرص القيادة السياسية على الحفاظ على الرقعة الخضراء وزيادتها، قامت إدارة الزراعة بغرس 24 شتلة "كيمو كاربس"، على الطريق بين مدينتي سفاجا وقنا، وحتى منطقة "الكيلو 3".

وأضافت أن حملة التشجير تهدف إلى الحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الهواء، ومكافحة التصحر والاحتباس الحراري، وذلك استكمالاً لما تم تنفيذه في عدد من مبادرات التشجير، التي تم تنفيذها بالمدينة في أوقات سابقة.

كما تفقدت "المغربي"، اليوم الأحد، مستشفى سفاجا المركزي، للاطمئنان على سير العمل به، والوقوف على احتياجات المستشفى وامكانيته، وأجرت جولة شملت جميع أقسام المستشفى، بدايةً من قسم الاستقبال والعيادات الخارجية والعناية المركزة وغسيل الكلى، واستمعت إلى مطالب الأطباء وهئية التمريض، الذين طالبوا بتغيير غرفة المواد الخطرة لتوسيع غرفة الغسيل الكلوي.

وأمرت رئيس المدينة مسئول الإدارة الهندسية بالوحدة، لمعاينة المقترح والإفادة بآلية تنفيذه، أو اقتراح حلول بديلة في أسرع وقت ممكن، كما تابعت موقف الأدوية والمستلزمات الطبية ووسائل الحماية الشخصية للفريق الطبي بالمستشفى، ووجهت مدير المستشفى بسرعة توفير النواقص من الأدوية، مشددةً على حسن التعامل مع المرضى، وتقديم خدمة طبية لائقة لهم.

وتلاحظ أثناء جولة رئيس المدينة قيام أحد المواطنين بإقامة فراشة فرح، بدون تصريح، مما تسبب في تراكم القمامة بالشارع، وغلقه أمام حركة السيارات، وكلفت الإدارات الهندسية بمعاينة الشارع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإلزامهم برفع كافه المخلفات.