وزيرة التخطيط: حافظنا على معدلات البطالة رغم الظروف العالمية الصعبة

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن العالم كله يشهد حالة غير مسبوقة من التداعيات الاقتصادية الخطيرة، منذ أزمة الكساد العالمية، مشيرة إلى أن مصر شهدت العديد من التحديات، التي شملت تداعيات ما بعد جائحة كورونا، وانتهاءً بالأزمة التي يشهدها العالم، موضحة أن العالم لم يشهد هذه الأزمة منذ التكاتف الكبير.

الجميع مهموم بالوضع الاقتصادي العالمي

قالت الدكتورة هالة السعيد، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، والمخصصة لمناقشة التقرير الختامي حول مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، إن الجميع مهموم الآن، بالوضع الاقتصادي العالمي: «أكثر شيء يعاني منه أصحاب القرار، هو وجود حالة من عدم اليقين، حول متى سينتهي الوضع الاقتصادي الراهن».

وأضافت وزيرة التخطيط، أن مصر جزء من الاقتصاد العالمي، بالتالي الأمر يؤثر بشكل كبير على الكل، وهو تحدي أساسي في هذة المرحلة، لا سيما في ظل معاناة بعض الدول من نقص السلع.

وأشارت السعيد، إلى أن مصر حققت نموا في النصف الأول من العام المالي الحالي، لافتة إلى أن هذا الأمر طيب، لا سيما أن معدلات النمو مؤشرا ضروريا، لكنها ليس كافيا.

حافظنا على معدلات البطالة رغم الظروف الصعبة

أوضحت وزيرة التخطيط، خلال الجلسة العامة: «حافظنا على معدلات البطالة في ظل هذه الظروف، وكنا حريصين على أخذ سياسات اقتصادية متزنة، مع وجود انضباط مالي، مع العمل على زيادة الاستثمارات».

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أفسح المجال أمام جميع أعضاء المجلس لعرض رؤيتهم فى الموازنة العامة للدولة 2022-2023، على مدار الجلسة البرلمانية أمس واليوم.