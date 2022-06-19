حنفي جبالي يبحث مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي سبل التعاون

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس اليوم الأحد، دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي.

ورحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برئيس الاتحاد البرلماني الدولي، مُقدماً الشكر له على مجهوداته في رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي وإنجاح رسالة الاتحاد البرلماني الدولي في نشر قيم الديموقراطية في ضوء خبراته البرلمانية.

كما أشاد بالدعم المُقدم منه لشباب البرلمانيين، الذي ظهر خلال فعاليات النسخة الثامنة للمؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب، الذي عُقد مؤخراً في مدينة شرم الشيخ، بالتعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي ومجلس النواب المصري.

وتطرق المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال اللقاء إلى سبل دعم وتعزيز العلاقات بين مجلس النواب المصري، والاتحاد البرلماني الدولي في ضوء العلاقات الراسخة والتاريخية بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي التي تعود إلى مائة عام.

جبالي يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات مع الاتحاد البرلماني الدولي

وأكد رئيس مجلس النواب، وجود إرادة جادة من مجلس النواب المصري لتعزيز تلك العلاقات، ودفعها إلى آفاق أرحب في شتي المجالات البرلمانية.

خطوات ملموسة لحل قضية المناخ

ومن جانبه، أعرب دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي عن بالغ اعتزازه وتقديره لذلك اللقاء، الذي يأتي عقب الاستضافة الناجحة لمجلس النواب المصري لأعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، الذي عُقد مؤخراً في مدينة شرم الشيخ، مُشيداً باختيار قضية تغير المُناخ على جدول أعمال المؤتمر، مؤكدا ضرورة وجود خُطوات ملموسة لحل تلك القضية الوجودية، كما أشاد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي بالعلاقات التاريخية والوطيدة بين الاتحاد البرلماني الدولي ومجلس النواب المصري.