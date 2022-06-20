وزير المالية: فيروس كورونا ضيع على الدولة 440 مليار جنيه من الموازنة

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الخزانة العامة ستقوم بسداد مبلغ 1.9 مليار جنية لوزارة الكهرباء، على خلفية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار دعم الكهرباء، وتأجيل خطة رفع الدعم عن قطاع الكهرباء لرفع الأعباء من على كاهل محدودى الدخل.

تخصيص 22 مليار جنيه لصالح برنامج تكافل و كرامة

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية اهتمام الدولة بقطاع الحماية الاجتماعية من خلال تخصيص 22 مليار جنيه لصالح برنامج تكافل و كرامة وأوضح وزير المالية أنه تم توجيه الدعم لمستحقيه من خلال تخصيص 28 مليار جنيه لدعم المواد البترولية.

وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الجلسة العامة بمجلس النواب للرد على ملاحظات النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد إنه تم تخفيض دعم المواد البترولية ووصل الرقم الي 28 مليار جنيه لدعم المواد البترولية ليتم دعم الخبز على سبيل المثال، ولفت وزير المالية إلى أن الدولة يمكن أن تقلل الانفاق ليكون الإيراد على قدر المصروف و لكن الدولة تنفق لتحقيق النمو.

كورونا ضيعت على الدولة 440 مليار جنيه

وقال وزير المالية: «كورونا ضيعت على الدولة 440 مليار جنيه ولولا الأزمات المتلاحقة لما واجهت الموازنة العامة للدولة هذه التحديات الكبيرة التي تواجهها الأن».

وأوضح وزير المالية أن مستقبل مصر فى الصناعة والزراعة، لافتا إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف الإجراءات على المصنعين وهناك 33 مليار جنيه تم دفعها لدعم الصادرات.