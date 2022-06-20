عاجل.. النواب يوافق على تقرير لجنة الخطة حول مشروع الموازنة الجديدة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2022-2023 في الجلسة العام اليوم.

وأحال رئيس مجلس النواب الملاحظات والتوصيات التى أبداها الأعضاء حول مشروع الموازنة العامة الجدبدة للحكومة ،لاتخاذ ما يلزم بشأنها .

مشروع الموازنة العامة 2022-2023

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة أن "مصلحة المواطن و تحسين أحواله هو ما نحرص عليه، وبما يحقق المصلحة العليا للدولة".

وزير المالية: زيادة الضرائب غير مبالغ فيها

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الزيادة في الضرائب غير مبالغ فيها، وأشار خلال الجلسة العامة للمجلس أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة أن الدولة تدعم الزراعة و الصناعة مستطردا: نؤمن أن مستقبل مصر في دعم الاقتصاد الحقيقي متمثلا في قطاعي الزراعة والصناعة و خصصنا 5 مليار جنيه إضافية لتحسين سعر القمح الذي تحصل عليه الدولة من الفلاح.

وأوضح وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تشمل العديد من المزايا التي تخدم المواطن وتسهم في تحسن القطاعات الخدمية، منها زيادات في الأجور والدعم، مؤكدا أن الدولة ستتعامل بجدية مع ملاحظات النواب وأن هناك تحركات لخفض الدين و فوائده موضحا انها مهمة قومية.