أحد جيران طالبة المنصورة: «هلغي فرحي أو انقله حزنا على نيرة» (فيديو)

بعد إعلان خبر وفاة الطالبة نيرة ضحية جامعة المنصورة على يد زميل لها، يقال إنه تقدم لخطبتها لكنها رفضته وكذلك أهلها، فما كان منه إلا أن ترصد لها فور وصولها أمام باب الجامعة؛ ليشهر سلاحه الأبيض ويطعنها عدة طعنات متتالية ويختمها بقتل الضحية؛ لتلفظ أنفاسها الأخيرة في الحال.

إلغاء فرح عريس المنصورة حزنا على «نيرة»

وصل الخبر إلى جيران وأهل الطالبة نيرة في بلدتها بمدينة المحلة الكبرى، في الوقت الذي كان يستعد فيه الشاب «كريم» أحد جيران الضحية لعقد حفل زفافه، اليوم، إلا أن شهامة المصريين وحب الجيران لبعضهم البعض غيّرت من موقف العريس الذي بادر وأعلن عدم إقامته لحفل الزفاف واقتصار المناسبة على «زفة» فقط وبعيدا عن مسكن الأسرة المجاور لمسكن أسرة الضحية.

العريس: زعلانين جدا على خبر وفاة بنت منطقتنا

وقال الشاب كريم العريس المنتظر، في حديثه «لتليفزيون الوطن»: «إحنا زعلانين جدا على خبر وفاة بنت منطقتنا، وهنلغي الفرح عشان مشاعر الناس لكن أسرتها بالكامل مشيت من هنا دلوقتي واتجهوا للمنصورة عشان يجيبوا بنتهم، وممكن ننقل مكان الفرح أو يقتصر على زفة بالسيارات، وبرغم إنهم مش قريبين مننا أوي بس لازم نراعي الجيران والخبر مؤلم محدش يرضاه على أهل بيته».

وأضاف أحد أقارب العريس: «إحنا شوفنا الموقف ده قبل كده ومقدرين مشاعر أسرة الضحية ومينفعش نعمل الفرح عشان مشاعرهم، وهنكتفى إن الفرح يبقى زفة فقط، وحتى الآن مفيش حد وصل من أهل نيرة، وربنا يخرجنا من الدنيا على خير ويرحم الضحية اللى راحت لربها».

وتابع العريس: «بدأنا تجهيزات للفرح من أمس لكن تقديرا لجيرانا ما نقدرش نعمل الفرح في الشارع زي ماكنا مخططين، وربنا يرحم الضحية ويصبر أهلها ويربط على قلوبهم لأن الحادثة مؤلمة وصعب حد يتحملها، اتعودنا هنا نراعي مشاعر بعض والجدعنة موجودة في المدن زي الريف بالضبط، والموقف مش مجرد حالة وفاة دي جريمة صعبة محدش يقدر يتحملها».