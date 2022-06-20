عاجل.. المتهم بقتل «نيرة» طالبة المنصورة يخضع لإجراء تحليل المخدرات

أمرت جهات التحقيق، بأخذ عينة من دماء الطالب محمد عادل، صاحب الـ21 عاما، المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف، التي عُرفت إعلاميًا بـ«طالبة المنصورة» أمام بوابة الجامعة، وذلك لإجراء تحليل تعاطي المخدرات.

المتهم يتعاطى مخدر الاستروكس

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن المتهم يتعاطى مخدر الاستروكس، وسبق أن افتعل مع المجني عليها عدة مشكلات من قبل في الجامعة، فضلا عن تسببه في مشكلات لها في محل إقامتها التابع لقسم شرطة المحل أول بمدينة المحلة الكبرى.

لم تكن المشكلة الأولى بين المتهم والمجني عليها

وأضافت التحريات، أن المتهم قد سبق وافتعل عدة مشكلات مع المجني عليها، بنفس الطريقة، ويتعقبها في كليتها، كما سبق وأن أعرب لها عن حبه مرات عديدة، لدرجة أن كتب منشورات على صفحته حولها وتسببت في مشكلات للفتاة داخل منطقتها، لذلك عقدت جلسة عرفية وأجبر على حذف منشوراته.

تفاصيل الواقعة

وحسب ما كشفته التحريات، فقد استقل المتهم سيارة مع الفتاة، التي كانت في طريقها لأداء الامتحان، رغم أنه لا يوجد لديه امتحان، اليوم، وافتعل مشكلة في الأتوبيس لرغبته في الجلوس بجوارها، لكنها أهانته، فما كان منه إلا أن استشاط غضبًا ووقتلها انتقاما لإهانته.