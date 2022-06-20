عاجل.. الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد السعودي في مطار القاهرة

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيستقبل مساء اليوم في مطار القاهرة، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة الذي يحل ضيفاً عزيزاً على وطنه الثاني مصر في زيارة تستغرق يومين.

مباحثات ثنائية مع الرئيس السيسي ومحمد بن سلمان

وذكر السفير بسام راضي، أنّ من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية معالرئيس عبدالفتاح السيسي، ستتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول القضايا السياسية الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض والتي تهدف إلى تحقيق الامن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والاسلامية.