زيارة محمد بن سلمان لمصر.. تبدأ من مطار القاهرة ثم تنتقل لعقد مباحثات في الاتحادية

قال مسؤولون مصريون إن زيارة محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى مصر ستكون مساء اليوم الاثنين، إذ يستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله إلى القاهرة، في أول محطة في جولة إقليمية يزور خلالها الأردن وتركيا، ويشار إلى أنّ زيارة محمد بن سلمان لمصر ستبدأ من مطار القاهرة ثم تنتقل إلى عقد مباحثات في قصر الاتحادية الرئاسي صباح غد الثلاثاء.

زيارة محمد بن سلمان لمصر

وبحسب الديوان الملكي السعودي فإن الأمير محمد بن سلمان سيبحث العلاقات المشتركة مع قادة مصر والأردن وتركيا، وفقا لما نقلته قناة «العربية»، وقال مسؤولون إن زيارة محمد بن سلمان لمصر ستغطي تأثير الحرب في أوكرانيا على المنطقة، وكذلك الاستعدادات لرحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية الشهر المقبل، وسيجري «بايدن» محادثات مع العاهل السعودي الملك سلمان والأمير محمد خلال زيارته يومي 15 و 16 يوليو المقبل.

لقاءات عربية وخليجية

كما سيلتقي بقادة الدول الخمس الأخرى في مجلس التعاون الخليجي - الإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان، بالإضافة إلى الرئيس السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والملك الأردني عبد الله الثاني.

ومن المتوقع أن تتناول المحادثات بين الرئيس الأمريكي والقادة السعوديين في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر أزمة الطاقة والحروب في أوكرانيا واليمن والأمن الغذائي والملف النووي الإيراني والأمن السيبراني.

وتأتي زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمصر عقب اجتماع، الأحد، بين قادة مصر والبحرين والأردن في منتجع شرم الشيخ المصري، إذ بحثوا المحادثات المقبلة مع الرئيس الأمريكي في السعودية.

استثمارات بمليارات الدولارات في مصر

كانت القوى الإقليمية، مصر والسعودية، حليفين مقربين منذ عقود، وضخت الرياض مساعدات واستثمارات بمليارات الدولارات في مصر منذ تولى السيسي منصبه في 2014.

جاءت الدفعة الأخيرة من المساعدات الاقتصادية السعودية في مارس، عندما أودعت الرياض 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري لمساعدة أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان - التي يبلغ عدد سكانها 103 ملايين نسمة - في مواجهة الأضرار التي أحدثتها الحرب في أوكرانيا على اقتصادها.