هاشتاج أنقذوا الطفلة رقية يتصدر السوشيال ميديا ووالدها يكشف التفاصيل

تصدر هاشتاج «أنقذوا رقية» وسائل التواصل الاجتماعي لدعم إنقاذ الطفلة والتي تعاني من ضمور العضلات وتحتاج لعلاج يبلغ قرابة 40 مليون جنيه، حيث شارك الآلاف في الهاشتاج والذي وصل لمرحلة الأكثر انتشارًا «التريند» على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، وسط مناشدات الجميع بالتبرع لإنقاذ هذه الطفلة التي تحتاج لحقنة غالية الثمن خلال فترة معينة لإنقاذ حياتها من مرض ضمور العضلات.

جمع 10 ملايين تبرعات لـ الطفلة رقية

نجحت أسرة الطفلة رقية في جمع تبرعات تجاوزت 10 ملايين جنيه، وذلك بعدما نشرت جريدة «الوطن» قصة رقية تحت عنوان «رقية» تسابق الزمن من أجل حقنة ضمور العضلات.. باقٍ 50 يوما فقط وبعدها انطلقت دعوات لإنقاذ الطفلة رقية.

والطفلة رقية اسمها بالكامل رقية محمد رضا سليمان، وهي مريضة ضمور العضلات الشوكي ويحاول أهلها جمع التبرعات، رغبة منها في الوصول إلى ثمن حقنة «زولجينزما» لإنقاذ حياة ابنتهم وحتى لا تعاني تبعات هذا المرض اللعين الباقي من حياتها، إلا أن ارتفاع ثمنها يزيد من همومهم رغم حملة التبرعات الكبيرة بمسقط رأسها في الإسكندرية ومسقط رأس جدها بمركز كوم حمادة بالبحيرة، رغبة في الوصول إلى مبلغ 40 مليون جنيه ثمن الحقنة.

والد الطفلة رقية يكشف التفاصيل لـ«الوطن»

وكشف والد الطفلة رقية في تصريح لـ«الوطن»، أنه استطاع جمع 10 ملايين جنيه، وهو ما يعتبر ربع المبلغ المطلوب، مناشدًا رجال الأعمال والشركات بدعمها قائلًا: «بشكر اللي اتبرعوا لبنتي وأتمنى نستمر في دا، وبوجه الشكر للشركات اللي بتساعدني، ربنا يبارك لهم وعقبال يا رب باقي الشركات ورجال الأعمال يتحركوا لمحاولة إنقاذ رقية لأن فعلا دعمهم هيفرق جدا، واللي بنعمله إحنا في يومين يقدروا هما يعملوه في دقايق».

وأضاف «فاضل 11 يوم بس، وكلنا نرتاح إن شاء الله، واثقين إن كرم ربنا ملوش حدود، وبإذن الله نقدر نعملها وننقذ حياة رقية، ادعوا لنا ربنا يكملها على خير ويفتحلها فتوحات يتعجب لها أهل الأرض والسماء»، محذرًا من محاولات البعض لإحباط المتبرعين وهمتهم «البعض بيقول إننا مش هنقدر نجمع المبلغ عشان كبير لكن إن شاء الله هنقدر»، مختتمًا «يا رب يا بنتي تبقي أنت سبب خير لكل أم أو أب قلبهم واجعهم على ضناهم واللي بيدعم رقية يبقى سبب في دعم عشرات غيرها».

أرقام حسابات التبرع لـ الطفلة رقية

حصل الأب على الإذن من وزارة التضامن الاجتماعي بفتح حساب في البنك الأهلي المصري رقم «1469551446166300017» فرع كوم حمادة، وحساب بنك مصر رقم «2640333000059521» فرع كوم حمادة، وحساب البنك التجاري الدولي رقم «100052823476» فرع سموحة، وشركة فوري بكود 92181 وتحويل المبالغ على حساب رقم «2640332000001159» ببنك مصر فرع كوم حمادة.

حمو بيكا يدعم الطفلة رقية

كما دعم مطرب المهرجانات حمو بيكا الطفلة رقية، وطالب الجمهور بضرورة التبرع لتلك الحالة، وكتب عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»: «أنا معنديش عيال، بس بحب الأطفال والحيوانات جدا، لو شفت حيوان مريض قلبي بيتقطع ما بالك بطفل، محتاجة حقنة بـ40 مليون جنيه».

وأضاف: «رقم محدش فينا يقدر يعمله لو عاش عمره كله يحوش بس لو كل واحد فينا اشترك بمبلغ هنعمله، سيبكم من الفنانين والمطربين والكلام الفاضي ده يا جماعة إحنا قد كل حاجة وربنا معانا، لما نفسك ربنا يكرمك في حاجه بتحبها، أو عاوز تطلع صدقة جارية لأمك أبوك أخوك أختك صاحبك اعمل في البنت الصغيرة دى خير وأنقذها من مرض هيخليها تعيش متعذبة طول عمرها لو ما لحقتهاش»، مختتمًا، «اعمل فيها الخير والصدقة، قرش منك على قرش مني في الكام اليوم اللي هيتبقوا، وبإذن الله هنلحقها».