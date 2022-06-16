حمو بيكا يدعم الطفلة رقية: «معنديش عيال وياريت تنقذوها من المرض»

دعم مطرب المهرجانات حمو بيكا حالة إنسانية تعاني من مرض ضمور العضلات الشوكي، وتحتاج إلى حقنة تتكلف حوالي 40 مليون جنيه .

وطالب حمو بيكا الجمهور بضرورة التبرع لتلك الحالة، وكتب عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»: «أنا معنديش عيال، بس بحب الأطفال والحيوانات جدا، لو شفت حيوان مريض قلبي بيتقطع ما بالك بطفل، محتاجة حقنة بـ40 مليون جنيه».

حمو بيكا يطلب التبرع لطفلة مريضة

وأضاف حمو بيكا: «رقم محدش فينا يقدر يعمله لو عاش عمره كله يحوش بس لو كل واحد فينا اشترك بمبلغ هنعمله، سيبكم من الفنانين والمطربين والكلام الفاضي ده يا جماعة إحنا قد كل حاجة وربنا معانا، لما نفسك ربنا يكرمك في حاجه بتحبها، أو عاوز تطلع صدقة جارية لأمك أبوك أخوك أختك صاحبك اعمل في البنت الصغيرة دى خير وأنقذها من مرض هيخليها تعيش متعذبة طول عمرها لو ما لحقتهاش».

واستطرد: «اعمل فيها الخير والصدقة، قرش منك على قرش مني في الكام اليوم اللي هيتبقوا، وبإذن الله هنلحقها».

أزمة حمو بيكا مع نقابة المهن الموسيقية

علمت «الوطن» أن بيكا طلب توسط عدد من المطربين الشعبيين، من بينهم الفنان عبد الباسط حمودة، لكي يجري مكالمات مع أسرة مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، لكي يتم منح بيكا الفرصة من جديد، وعدم غلق باب الرزق عليه مرة أخرى.

ومن المقرر أن يتم فتح باب اختبار الأصوات من جديد خلال شهر يوليو المقبل، لكن حتى الآن، لم تحدد النقابة إمكانية مشاركة حمو بيكا من عدمها، خاصة أنه سقط في اختبار النقابة لعامين متتاليين 2020 و2021.