«السديري الفلاحي».. خزنة من قماش تحمي أموال التجار والمزارعين في الأسواق

يعتبر «السديري» الفلاحي من أهم الملابس التي يرتديها التجار والمزارعون تحت الجلباب، لحفظ أموالهم ومتعلقاتهم الشخصية أثناء تجولهم داخل الأسواق والأماكن المزدحمة، حيث يعتبر خزنة من قماش بها جيوب سحرية، من الصعب أن تصل إليها أيادي اللصوص، ومنه مقاسات خاصة بالكبار والأطفال، ويتم إنتاجه من خامات مختلفة منها الجيد والرديء، حسب السعر، ويحرص تجار القماش على عرضه وبيعه داخل أسواق الماشية بمحافظة المنيا.

«السديري» مرتبط بارتداء الجلباب

قال سعد طلعت، من أبناء مركز ملوي، في بث مباشر مع «الوطن»، إنه بائع متجول ومتخصص في بيع السديري الفلاحي داخل أسواق الماشية المنتشرة بمراكز محافظة المنيا، لأن السديري مرتبط بارتداء الجلباب ومنه عدة مقاسات وتبدء أسعاره من 40 وحتي 125 جنيها، حسب جودة الخامات، وجميع رواد وتجار الأسواق سواء الماشية أو الخضروات، يرتدونه بشكل أساسي لأنه يعتبر خزنة من قماش تحفظ أموالهم ومتعلقاتهم الشخصية، حيث توجده به 6 جيوب منها جيوب سحرية، من الصعب أن تصل إليها أيادي اللصوص، لافتا أن محافظة البحيرة هي الأشهر في إنتاج أجود خامات وأنواع السديري الفلاحي.

«السديري المزهر» الأكثر طلبا

وأضاف «طلعت» أن هناك «سديري» صيفي مصنوع من القطن الخفيف وشتوي ثقيل من القطن والبوليستر، وهناك «سديري» يعرف باسم المزهر يفضله معظم التجار في أسواق الماشية وسعره يبدء من 55 جنيها كما أن هناك مقاسات خاصة بالأطفال فبعضهم يتجولون مع أبائهم في أسواق الماشية.

وأشار «طلعت»، إلي أن هناك تجار يرتدون «السديري» تحت القميص والبنطلون لأنه يعتبر محفظة آمنة ومريحة بالنسبة لهم، كما أنه يعرض منتجات أخرى مرتبطة بالزي الفلاحي داخل أسواق الماشية ومنها الشال المزهر وهو يعتبر موضة منتشرة بين أهالي الريف، ويستخدم كغطاء للرأس لأنه يعكس أشعة الشمس في فصل الصيف، ومنه المستورد السعودي ويبدء سعره من 50 جنيها والمصري بسعر 35 جنيها.