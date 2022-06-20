إحلال وتجديد 14 محطة مياه في المنيا ضمن مبادرة حياة كريمة

اجتمع المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، مع استشاري الشركة، والشركات المنفذة لأعمال الإحلال والتجديد، وإعادة التأهيل لـ 14 محطة مياه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تشمل محطات مياه «بني وركان - صفانية - العدوة 1 - العدوة 2 - زاوية الجدامى - برطباط - شارونة - معصرة ملوي - دير ابوحنس - دير البرشا - قلندول - العرين القبلي - تل بني عمران».

زيادة فرق العمل

وشدد السعيد، في تصريحات صحفية، على ضرورة إنجاز كافة الأعمال طبقا للبرامج الزمنية المقدمة من الشركات، والعمل على مدار 24 ساعة، وزيادة فرق العمل والمعدات بالمواقع لإنهاء الأعمال، وكلف مسئولي حياة كريمة بالشركة، بمتابعة الأعمال على أرض الواقع، وإزالة كافة المعوقات وسرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني للمشروعات.

الانتهاء من توصيلات الصرف الصحي

وأكد ضرورة الانتهاء من التوصيلات المنزلية للمياه في أسرع وقت لإتاحة الفرصة لباقي المرافق مثل الغاز والاتصالات للعمل بالمبادرة، وكذلك الانتهاء من جميع أعمال الإحلال والتجديد والمد والتدعيم لجميع الخطوط، والانتهاء من توصيلات الصرف الصحي بعد انتهاء أعمال مد الخطوط من قبل الهيئة القومية.

تأهيل جميع المحطات والروافع والشبكات

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لجميع الشركات التابعة بالاستمرار في تأهيل جميع المحطات والروافع والشبكات للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة، وضمان استمرار تقديم أفضل خدمة للمواطن.