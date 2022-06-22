«الصحة» تقدم روشتة علاج السمنة لدى الأطفال.. تعرف على التفاصيل

أصدرت وزارة الصحة والسكان ممثلة في مبادرة 100 مليون صحة، تقرير رسمي حول علاج السمنة لدى الأطفال، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

علاج السمنة لدى الأطفال

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنّ علاج السمنة لدى الأطفال، يتطلب تغيير السلوك الغذائي للطفل عبر تقليل تناول الأطعمة الغنية بالدهون والزيوت المهدرجة خارج المنزل، وتقليل تناول المقرمشات والعصائر المعلبة، والحلوى.

تناول وجبات صحية خفيفة مثل الزبادي

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن تناول وجبات صحية خفيفة مثل الزبادي والفاكهة يعد بديلا صحيا عن الحلويات، محذرة من تناول الطعام أثناء مشاهدة التليفزيون، وضرورة الاهتمام بممارسة الرياضة، مطالبة أولياء الأمور بتحديد وقت لمشاهدة التليفزيون واستخدام الهواتف الذكية وتنظيم مواعيد النوم، والنوم لفترة كافية.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالتواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 15335 للاستفادة من الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة، مؤكدة حرصها على خلق جيل جديد لديه اهتمام بالصحة العامة، وتغيير مفاهيم الثقافة الصحية.

تطعيم الأطفال بلقاحات كورونا

وفى سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان أولياء الأمور بضرورة الاهتمام بتطعيم الأطفال ممن بلغوا 12 عاما بلقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي، مؤكدة أن الوضع الوبائي يشهد تراجعا في أعداد إصابات فيروس كورونا.