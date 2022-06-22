شيخ الأزهر يقرر مضاعفة المنحة الشهرية لمستحقي الزكاة.. الصرف 2 يوليو

يبحث المهتمون عن حقيقة قرار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والخاص بمضاعفة المنحة الشهرية لمستحقي الزكاة، بمناسبة عيد الأضحى.

وأصدر الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، قرارا بمضاعفة المنحة الشهرية التي تقدم لمستحقي الزكاة والصدقات وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

مساندة الأسر الأكثر احتياجا

ووفقا لقرار شيخ الأزهر، سيحصل المستفيدون خلال شهر يوليو على ضعف المنحة الشهرية التي يقدمها بيت الزكاة والصدقات ويبدأ صرفها من خلال مكاتب البريد بكافة أنحاء الجمهورية بدءا من 2 يوليو المقبل.

وأكد بيت الزكاة والصدقات المصري، أن قرار شيخ الأزهر بمضاعفة المنحة الشهرية، يأتي في إطار حرص بيت الزكاة والصدقات على مساندة الأسر الأكثر احتياجا من مستحقي الزكاة والصدقات ومساعدتهم على توفير احتياجاتهم.

عدد المستفيدين من بيت الزكاة والصدقات المصري

وبعد قرار مضاعفة المنحة الشهرية، أكد بيت الزكاة أن المستفيدين من برنامج بيت الزكاة والصدقات للدعم النقدي يبلغ عددهم نحو نصف مليون مواطن من مستحقي الزكاة والصدقات موزعين على كافة محافظات الجمهورية، ويتم تحديد الأسر المستحقة للدعم النقدي الشهري وفقا للقواعد والضوابط المحددة من قبل البيت.

يشار إلى أن بيت الزكاة والصدقات يعمل على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية من خلال عدد من المشروعات منها الدعم النقدي للأسر الفقيرة، وكفالة الأيتام، وفك كرب الغارمين والغارمات، وتيسير زواج الفتيات غير قادرات، وبناء منازل الأسر الفقيرة، وإغاثة من تعرضوا للكوارث، وتوصيل مياه الشرب النظيفة لمنازل الفقراء.

وكان بيت الزكاة والصدقات المصري أعلن عن إرسال رسائل نصية sms للأسر عبر التليفون المحمول تدعوهم إلى ضرورة استكمال أوراق طلب مساعدة منحة الأزهر الشريف، وفقا لبرنامج سند بيت الزكاة.