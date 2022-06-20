كل ما تريد معرفته عن برنامج سند بيت الزكاة والصدقات من الأزهر

يبحث الكثيرون عن برنامج سند بيت الزكاة والصدقات المصري بالأزهر، وكيفية استكمال أوراق منحة شيخ الأزهر من بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، لاسيما وأن برنامج سند يعد خيريا يختص بمساعدة الأسر المستحقة للمساعدة.

وأعلن بيت الزكاة والصدقات المصري إرسال رسائل نصية sms للأسر عبر التليفون المحمول من قبل بيت الزكاة، تدعوهم إلى ضرورة استكمال أوراق طلب مساعدة منحة الأزهر الشريف، وفقا لبرنامج سند بيت الزكاة.

وعن التقدم لطلب استكمال أوراق برنامج سند بيت الزكاة، يتم ذلك من خلال موقع بيت الزكاة والصدقات بريد إلكتروني من خلاله يتم إرسال الأوراق المطلوبة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج سند بيت الزكاة

وعن الأوراق المطلوبة لاستكمال أوراق منحة بيت الزكاة في برنامج سند، حددتها مؤسسة بيت الزكاة، كالتالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة و شهادة الميلاد للأبناء القصر.

- شهادة إثبات حالة الاحتياج سواء ترمل أو طلاق أو عدم عمل للمستفيد وللأبناء بداية من سن 18 سنة فأكثر

- إثبات قيمة الدخل من خلال مفردات مرتب في حالة وجود الوظيفة أو طابعة تأمينية للزوج والزوجة.

- صورة من عقد إيجار السكن موثق أو إيصال مرافق لعنوان السكن في حالة الملك.

- إيصال مرافق كهرباء أو غاز أو مياه أو تليفون لآخر شهر.

- إرفاق الأوراق التي تخص أي التزامات أخرى مثل رسوم الجامعات والمدارس.

أوراق برنامج سند بيت الزكاة

وعن خطوات تقديم طلب استكمال أوراق الحصول علي مساعدة بيت الزكاة من برنامج سند، كالتالي:

- يتم تصوير جميع المستندات بواسطة الماسح الضوئي.

- يتم تجميع المستندات المطلوبة في ملف.

- قم بإرسال الأوراق من خلال البريد الإلكتروني.

- ترسل الأوراق علي البريد الإلكتروني لبيت الزكاة والصدقات من هنا.