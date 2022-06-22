محاكمة مبروك عطية.. ثورة غضب وتصريحات نارية في أزمة «نيرة» طالبة المنصورة

محاكمة مبروك عطية، هاشتاج أطلقه رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ردا على تصريحات أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، بشأن واقعة قتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، إذ وصفها البعض بـ«الصادمة»، واعتبرها آخرين بأنها «تحريضا على العنف»، خاصة أنه ركز في تعليقه بشكل مباشر على المظهر العام للفتاة، عندما قال: «عاوزة تحافظي على نفسك إلبسي قفة وإنتي خارجة»، ما أشعل موجة غضبت واسعة، وصلت إلى إعلان المجلس القومي للمرأة التقدم ببلاغ للنائب العام ضده.

محاكمة مبروك عطية: أخطر من العدو الخارجي

تصدر هاشتاج محاكمة مبروك عطية، قائمة الأكثر تداولًا على «تويتر»، خلال الساعات القليلة الماضية، متضمنا سيل من التغريدات التي هاجمت الأستاذ الأزهري، بسبب تصريحاته عن حادثة فتاة المنصورة، من بينها تدوينات لبعض الشخصيات العامة، على رأسهم أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق.

وكتب ميدو: «بلدنا طول عمرها الناس عايشة مع بعض، كل واحد في حاله.. امنعوا المجاذيب من أن يكون ليهم صوت!! الناس اللي بتتكلم زي مبروك عطية، دول أخطر على بلدنا من أي عدو خارجي».

وواصل الهجوم في تغريدة أخرى: «أنا شوفت فيديو الراجل ده، تحريض رسمي على الستات، وتشجيع لأي حد أنه يؤذي الستات، الراجل ده لازم يتحبس، لازم الدولة تتحرك ويمنعوا الناس دي من أنهم يخاطبوا الشباب».

تحريض على العنف

دون حساب لفتاة يحمل اسم «جو»: «أنا بطالب بالقبض على مبروك عطية، بتهمة الإرهاب أو التحريض على العنف، الكلام ده معناه استباحة دم كل مسلمة مش محجبة، وطبعا المسيحيات على رأس القائمة.. مبروك مش مجرد شيخ غريب بيطلع بعود نعناع، ده بيحرض على العنف والارهاب علنا».

أضافت الفتاة: «ليه الشيخ مبروك يطلع يقول للبنات تغطي نفسها علشان متتقتلش، وميطلعش مثلا يحذر الشباب من المخدرات؟؟ أو يتكلم عن تربية الولاد اللي زي الزفت؟؟ ليه الخطاب الديني على طول موجه للست؟؟».

واجه حساب لشاب يدعى «عبد الله»، الأستاذ الأزهري بواقعة حدثت مع شقيقته، نافيا من خلالها وجهة نظره، إذ كتب: «خلي بالك أنا أختي منتقبة، وأيام الجامعة كانت في سكن طالبات، كانت لما تجيلنا إجازة بتحكيلي عن كم التحرشات اللفظية اللي بتقابلها في الشارع، والناس القذرة اللي بتعاكس، ببقى هموت وأروح للناس دي أولع فيهم، فالموضوع ملوش علاق بالحجاب خالص».

القومي للمرأة ينتفض: بلاغ للنائب العام

أعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن حالة الغضب العارم والاستنكار الشديد تجاه تصريحات الدكتور مبروك عطية، عقب مقتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، مشددة على أن ما قاله لا يصدر من رجل دين، وأنه يحمل «تحقيرا للمرأة وتحريض على العنف والقتل ضدها، وهي جريمة يعاقب عليها القانون»، معلنة أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف. (بيان القومي للمرأة)

مبروك عطية يرد على هاشتاج محاكمته

هاشتاج محاكمة مبروك عطية، انتشر كالنار في الهشيم، متضمنا الدفاع عن نيرة أشرف طالبة المنصورة، وانتقادات لاذعة للتصريحات، ليقرر الأستاذ الأزهري، الرد على سيل الهجوم الذي تعرض له، في بث مباشر فجر اليوم، قائلا: «أنا لم أتعرض لنيرة، ولم أذكر أنها لم تكن محجبة، ودعوت لها بالرحمة 9 مرات، وأن يرزقنا الله بقاض عادل يقتص ممن قتلها»، مضيفا: «لم أقل أن عدم ارتداء الحجاب سببا للقتل، لكن قلت أن الحجاب يقلل نسبة الحوادث، ما تديش فرصة لمريض القلب يطمع فيكي». (الرد الكامل لـ مبروك عطية)