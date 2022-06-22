بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة «مدبولي»

بدأ منذ قليل، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة.

تشجيع الاستثمارات الوافدة لمصر

ومن المُقرر، أن يناقش الاجتماع تطورات الملفات المختلفة التي تعمل عليها الحكومة، ومن بينها تشجيع الاستثمارات الوافدة لمصر، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات التنموية المختلفة.

توقيع 14 مذكرة تعاون بين مصر والسعودية

وكانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قد شهدت، صباح أمس، مراسم توقيع 14 مذكرة للتعاون المشترك بين مصر والسعودية، عبر ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين من الجانبين.

وحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، صباح أمس؛ فإن الاتفاقيات الـ14 تتضمن استثمارات بقيمة 7.7 مليار دولار أمريكي في 8 مجالات رئيسية.