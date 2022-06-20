مدبولي: التجربة المصرية التنموية وضعتها على الخريطة العالمية بكل القطاعات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن التجربة المصرية التنموية في الـ8 سنوات الأخيرة، تستحق أن تروى لما أفرزته من مشروعات متعددة وضعت مصر على الخريطة العالمية في عدة قطاعات.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في افتتاح فعاليات الدورة السابعة لملتقى بناة مصر، أن مصر وهي تستكمل خططها التنموية في المحاور المتعددة تضع في الوقت نفسه خبراتها في القطاعات المختلفة رهن إشارة الأشقاء من الدول الأفريقية والعربية.

مصر تقف إلى جوار أشقائها

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه كما ساندت مصر الأشقاء في فترات سابقة في جهودها نحو التحرر، فإنها تقف الآن بجوارهم يدًا بيد في جهودهم التنموية المختلفة.

وأشار مدبولي إلى القطاعات التي تساند مصر بها الأشقاء مثل قطاع الإسكان وقطاع الطرق مرورًا بقطاع الطاقة ووصولًا لقطاع التحول الرقمي، حيث خطت مصر خلال السنوات الثماني الماضية خطوات واسعة في هذه الملفات جعلها تقفز قفزات متسارعة، وتحل مشكلات وتزيل تحديات لم يكن أحد يعتقد أنها ستصبح في طي النسيان.

وتابع رئيس الوزراء أنه بمجال الإسكان أستطاعت مصر القضاء على العشوائيات الخطرة، التي ظلت لسنوات تهدد أرواح ساكنيها، لتتحول حياة هؤلاء السكان إلى حياة آمنة ومطمئنة، لافتًا إلى أن هؤلاء السكان يتمتعون الآن بجودة الحياة التي يستحقونها.

طفرة في أعداد وحدات الإسكان التي تم تنفيذها

وقال «مدبولي» إن الدولة حققت طفرة هائلة في أعداد وحدات الإسكان التي تم تنفيذها لمختلف شرائح الدخل، حيث تتلاشى هذه الأزمة عامًا بعد آخر، مشيرًا إلى أن الدولة استطاعت بسواعد أبنائها تنفيذ 15 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع في وقت واحد، موضحًا أن التنفيذ شمل بنايات المدن الأساسية والخدمات والوحدات السكنية، كما يتم التخطيط لإنشاء مثلها لمواجهة الزيادة السكانية بمجتمعات سكنية حضارية مخططة، إضافة لخلق فرص للاستثمار العقاري والتنموي.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن ملف الطرق هو الملف الأبرز في إنجازات هذه الحقبة، لافتًا إلى أنه الملف الذي أهل مصر لتكون جاهزة للاستثمارات المختلفة، حيث يقف هذا القطاع شاهدًا على إنجازات المصريين بمشروعات استحقت دخول موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، إضافة إلى دورها في تيسير نقل المواطنين والبضائع وتمهيد الطرق نحو ضخ مزيد من الاستثمارات، إضافة لتوفير فرص عمل جديدة لشباب مصر، مثل المشروع القومي للطرق إلى مشروع القطار الكهربائي والمونريل، إضافة إلى جهود تطوير السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

وأشاد «مدبولي» بـ«المعجزة» التي تمت بمجال الطاقة، وتحدث عنها العالم، حيث تمكنت الدولة في فترة وجيزة من القضاء على تحدي نقص الطاقة الكهربائية لتصبح إحدى الدول النموذج في هذا القطاع، بعد أن أصبحت تتمتع بفائض يؤهلها لتصديره إلى دول الجوار.