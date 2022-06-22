أغلى عملة في العالم سعرها 4 ملايين دولار.. وثقت اغتيال «يوليوس قيصر»

يمتلك الكثير من الأشخاص عملات قديمة، قد تكون ذات قيمة سوقية وسعرية كبيرة لدى الراغبين في شراء وامتلاك هذه العملات، خاصة وأنه خلال الفترة الأخيرة انتشرت طلبات شراء وبيع العديد من العملات القديمة المميزة أو التاريخية.

عملة ذهبية يبلغ سعرها ملايين الدولارات

وقالت مؤسسة «جولد بيليون»، العاملة في مجال أبحاث الذهب وتحليل أسعاره والمنتجات الذهبية، إنّ هناك عددا من القطع النقدية القديمة التي تقدر بالكثير من الأموال ويرغب عدد من الأشخاص في شرائها، إلا أن هناك قطع قد تكون مميزة بشكل خاص نظرا لارتباطها بأحداث معينة وذات أهمية خاصة العملات التذكارية.

وأضافت المؤسسة في تقرير نشرته مؤخرا، أن هناك عملة ذهبية يبلغ سعرها ملايين الدولارات، وهي العملة التي تم صكها وطرحها احتفالا باغتيال الملك الروماني يوليوس قيصر.

وأشارت جولد بيليون إلى أن هذه العملة تعتبر من أغلى العملات التي يتم بيعها في العالم، وهذه العملة المعروفة باسم EID MAR أو عيد مار.

ولفتت إلى أن هذه العملة لديها قصة جعلتها واحدة من أكثر النقود المعدنية إثارة وأغلاها سعرا، وتم صكها وطرحها عام 42 قبل الميلاد.

وجاء صكها للاحتفال باغتيال يوليوس قيصر، والذي قام باغتياله على يد ماركوس يونيوس، والذي تم صك العملة على اسمه، وهو نفسه الذي قام بصك الدينار الخاص بالعملة، وحفر عليه صورته.

4 ملايين دولار أمريكي سعر دينار ذهبي

وفي أسواق العملات النقدية حاليا، أكتر من 100دينار معدني باسم «عيد مار»، لكن 3 دنانير فقط منها ذهبية، يمتلك البنك المركزي الألماني واحدة منها، والثانية اشتراها مقتني للعملات القديمة في عام 2020، أما الثالثة فمازالت معروضة للبيع عبر المؤسسة.

وأوضحت المؤسسة أن سعر العملة في الوقت الحالي بلغ حوالي 4 ملايين دولار أمريكي، وهو ما يجعلها أحد أغلى وأشهر العملات في الوقت الحالي.