تعيين 1125 شابا منهم 25 «قادرون باختلاف» في الغربية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، عيّنت 1125 شابا في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 25 «قادرون باختلاف» من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل»، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 4787 شابا، كما جرى توفير 645 فرصة عمل.

استخراج 1753 ترخيص مزاولة الحرفة

وقال الوزير، إنّ المديرية استخرجت 1753 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، فضلا عن تخريج 25 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 17 بمنشآت القطاع الخاص، وتجديد 3 تراخيص عمل الأجانب.

وأوضح ياسر عيد، وكيل المديرية، من خلال تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال مايو الماضي، أنّ المديرية انتهت في مجال التفتيش العمالي، من التفتيش على 953 منشآت «دوري - حملات» يعمل بها 3103 عمال، وأسفر عن تحرير 206 محاضر للمنشآت المخالفة، وتلقي شكويين من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية، وما زالت تحت البحث، فضلا عن بحث 23 شكوى أخرى قدمت ورقيا.

3 منح مولود

وأشار مدير المديرية، إلى أنّه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، صرفت المديرية 3 منح مولود جديد لـ3 عمال بمبلغ 6000 جنيه، وعمل رعاية صحية لـ12 عاملا من المسجلين بإجمالي 2200 جنيه، فضلا عن تسجيل 80 عاملا جديدا على المنظومة.

وفي مجال التدريب المهني، انتهت المديرية من دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بقرية تفهنا العزب، استفاد منها 9 متدربات.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، انتهت المديرية من التفتيش على 542 منشأة وإعادة التفتيش على 833 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 328 محضرا للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ464 منشأت لإزالة المخالفات، وتلقي 180 شكوى في نفس المجال، وجرى استيفاء 27 شكوى منها، واتخذت الإجراءات القانونية لـ67 شكوى، و86 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، وعقد 15 ندوة توعية، ومنح 3 تراخيص لمنشآت، وعمل 104 قياسات ميدانية لـ46 منشأة، كما جرى التفتيش على 541 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».