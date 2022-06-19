«القوى العاملة»: صرف 5.4 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة بأسوان

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، نحو 413 شابًا بشركات القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1119 راغب عمل منهم 4 «قادرون باختلاف»، فضلًا عن إسقاط 106 بطاقـات قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

وقال سعفان، في بيان، اليوم الأحد، إن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

صرف 5 ملايين و414 ألف جنيه لـ5367 عاملا غير منتظم

في السياق ذاته، تلقى الوزير، تقريرا بذلك من محمد عبد الوهاب، مدير المديرية في هذا الخصوص عن ما تم إنجازه خلال شهر مايو الماضي، أشار فيه إلى أنه تم صرف 5 ملايين و414 ألف جنيه لـ5367 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية تتمثل في منح مولود جديد وزواج ووفاة، ومنحتي عيد العمال والفطر المبارك، و79 ألفًا و491 جنيها رعاية صحية لـ37 عاملًا من المسجلين بالمديرية.

وأوضح أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 193 منشآت «دوري نهاري»، وعمل 13 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 152 منشأة أخرى، وبحث 51 شكوى عمالية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 6 منشآت، وإعادة التفتيش على 29 منشأة أخرى.

استخراج 172 شهادة قياس مستوى مهارة

وفي مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 7 شكاوى عمالية، تم تسوية 2 شكوى منها وديًا، وإحالة 2 شكوى للقضاء وجهات أخرى، وحفظ 2 منها، وتبقى شكوى منها تحت البحث والدراسة، كما استخرجت المديرية 172 شهادة قياس مستوى مهارة، وإصدار 153 رخصة مزاولة مهنة لـ 153 عاملا.

أما في مجال التدريب المهني، قامت المديرية بالانتهاء من عقد 5 دورات تدريبية بمركز التدريب المهني بالمحمودية على مهن الحاسب الآلي، والتبريد والتكييف، وصيانة المحمول، والمشغولات الخشبية، والملابس الجاهزة استفاد منها 121 متدربًا ومتدربة، فضلًا عن دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية كلابشة لـ 30 متدربة ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك.