«غبي كان اغتصبها أحسن».. حكاية تشابه أسماء أحرجت محاميا في قضية «نيرة»

في أعقاب واقعة مقتل نيرة أشرف الطالبة بجامعة المنصورة، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا كتبه أحد الأشخاص على خبر وفاتها قائلا: «غبي كان اغتصبها أحسن»، نُسبت لـ أحمد إيهاب، محام، ورئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة سابقا، في العام الدراسي عام 2018-2019، هذه العبارة التي تسببت في حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي ضد أحمد إيهاب، قبل أن تُكتشف الأمور لاحقا بأنها «أزمة تشابه أسماء».

رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة سابقا يحكي تفاصيل واقعة "تشابه الأسماء"

يقول أحمد إيهاب لـ«الوطن»، إنه بعد الحادثة البشعة بقتل الطالبة نيرة أشرف، ظهر حساب على «فيسبوك» صاحبه يدعى أحمد إيهاب كتب العبارة الشنيعة، وكنت في عملي وفجأة وجدت وابلا من الرسائل على صفحتي على فيسبوك محملة بالسباب، وإنها ستقاضيني بسبب تعليقي، بدأت بعدها في تتبع الأمر، «لقيت سكرين شوت باسم أحمد إيهاب كاتب التعليق السيئ ده، بس هو أول ما كتب كدا قفل الأكونت، فالناس بتعمل بحث لقوا الأكونت بتاعي لأني عامله بابليك، ومن هنا بدأت الرسائل ضدي بالشتيمة».

بلاغ للنيابة العامة ضد قناة "القاهرة والناس"

وأعلن إيهاب تقديمه، صباح الأربعاء، بلاغا للنائب العام يحمل رقم 171552 عرائض النائب العام، ضد قناة القاهرة والناس وبرنامج حديث القاهرة، بسبب زعمهم أنه هو صاحب التعليق المسيء ضد نيرة أشرف، وعرض الحساب الخاص به على موقع «فيسبوك» على الشاشة، دون إتاحة حق الرد له.

وتابع: «أنا مستمر في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تناول بالسب والقذف والتشهير وإساءة السمعة من خلال برامج التوك شو ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي».