نائبات يهاجمن مبروك عطية بسبب تصريحاته عن نيرة أشرف: «ثقافته ذكورية»

أدانت عدد من عضوات مجلسي النواب والشيوخ، تصريحات مبروك عطية بشأن مقتل نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، التي قتلت غدرا على يد زميلها بالقرب من سور الكلية، وعبرن عن استنكارهن لتلك التصريحات الـ«شاذة»، بحسب وصفهن.

مواجهة جرائم التحرش والاغتصاب

وأكدت النائبات أن التشريعات التي صدرت مؤخرا لمواجهة جرائم التحرش والاغتصاب، لن تحقق جدواها بمفردها، في ظل خروج بعض المتحدثين عن الدين بـ«فيديوهات» تقلل من دور المرأة وتحرض على العنف ضدها واحتقارها.

وقالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب في تصريح لـ«الوطن»، إننا أمام فوضى إخلاقية، لن تفلح معها التشريعات لمواجهة حالات العنف ضد المرأة.

وأشارت النائبة هالة أبو السعد إلى أن الثقافة الذكورية لا تزال هي المهيمنة على المجتمع المصري، الأمر الذى يتطلب الانتباه إلى ضرورة تدريس مادة الأخلاق لطلاب الصفوف الابتدائي والإعدادية، وذلك لتدريب هولاء الأطفال على احترام الشاب للفتاة والعكس.

وشددت «أبوالسعد» على دور الكنيسة ورجال الأزهر المستنيرين والمجتمع المدني فى تغيير ثقافة المجتمع والتي شهدت في الفترة الأخيرة كثيرًا من مظاهر العنف.

الموروث الشعبي لدى الأمهات

من جانبها أكدت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، لـ«الوطن»، أننا أمام تحدٍ كبير بسبب الموروث الشعبي في تفرقة الأم في المعاملة بين الولد والبنت، وانتقدت تصريحات مبروك عطية التي حمّل فيها الضحية جزءًا من مسؤولية حادث القتل، ووصفتها بـ«غير مسؤولة».

وقالت «عفيفي» إن بعض الأمهات في مصر وراء ترسيخ فكرة الذكورية مما يؤدي إلى كوارث مجتمعية، وهناك إرث شعبي بأن الولد هو حامل لواء الأسرة بعد رحيل الأب والأم، وهذا غير حقيقي لأن كثيرًا من النساء والشابات استطعن تحمل المسؤولية وهن في سن صغيرة، مشددة على ضرورة مواجهة هذه المعتقدات التي ساهمت في احتقار المرأة والتقليل من شأنها، «على فكرة البنت زي الولد».

تصريحات مبروك عطية عن نيرة أشرف

وأثارت تصريحات مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، بشأن واقعة مقتل نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، التي قال فيها: «عاوزة تحافظي على نفسك إلبسي قفة وإنتي خارجة»، ما أشعل موجة غضب واسعة.