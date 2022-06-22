عميد «آداب المنصورة» يكشف إجراءات الجامعة عقب حادث مقتل الطالبة نيرة

أوضح الدكتور محمود الجعيدي عميد كلية الآداب بجامعة المنصورة، في حديثه لـ«الوطن» أنه ومجلس الكلية كانوا في انعقاد للمجلس أثناء حادث طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، وفور العلم بالحادث أنهى المجلس وتم تكليفه من رئيس جامعة المنصورة بمتابعة الواقعة لانتماء القاتل وطالبة جامعة المنصورة لكلية الآداب بجامعة المنصورة.

تيسير إجراءات تصريح الدفن

وأضاف عميد آداب المنصورة أنه تواصل على الفور مع الجهات المعنية لتيسير الإجراءات بمستشفى المنصورة الدولي وتم إنهاء تصريح الدفن بالسابعة مساء يوم الحادث، وكان يتواجد وفد من أعضاء كلية الآداب بجامعة المنصورة داخل مستشفي المنصورة الدولي لإنهاء تسليم الجثة لذويها.

عميد آداب المنصورة يتلقى العزاء

ثم توجه عميد كلية الآداب يرافقه وفد من الطلاب وأعضاء هية التدريس بكلية آداب المنصورة لمدينة المحلة مسقط رأس نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة للمشاركة بالجنازة وتقديم واجب العزاء. وقد أوضح عميد آداب المنصورة أنه قدم واجب العزاء لوالديها ثم قام بتقبل العزاء مع إخوتها من المعزيين وذهب مع أسرتها لمقر إقامتهم عقب انتهاء العزاء حتى الساعة 12 ليلا يوم الحادث.

التأبين بداية فاعليات الجامعة

وأشار عميد آداب المنصورة إلى أنه لا يوجد أي فاعليات قبل دفن الجثة ثم بدأنا اليوم الثاني أمس الفاعليات بتأبين الفتاة رسميا ووقفة لوحدة مناهضة العنف بجامعة المنصورة وضع خلالها إكليل من الزهور، ثم قام طلاب وطالبات كلية الآداب وأعضاء هيئة التدريس بآداب المنصورة عقب الظهر بصلاة الغائب على نيرة بحوش كلية الآداب الذي قضت به ثلاث سنوات من عمرها.

وضع إكليل الزهور على قبر نيرة

تلا ذلك قيام وفد من كلية الآداب بجامعة المنصورة ووحدة مناهضة العنف بالجامعة بالذهاب لمدينة المحلة مقر عائلة نيرة أشرف وتقديم واجب العزاء لهم ثم تم زيارة قبر نيرة ووضع صورة لها أمامه.

التكليف بوضع حل للظاهرة ودراستها

وأضاف عميد آداب المنصورة لـ«الوطن» أنه تم اليوم بداخل مجلس جامعة المنصورة الوقوف دقيقة حداد على طالبة جامعة المنصورة وتم تكليف أساتذة علم الاجتماع بوضع دراسة للظاهرة والعمل على حلها