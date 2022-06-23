حظك اليوم برج الدلو الخميس 23-6-2022 عاطفيا ومهنيا

أجواء سعيدة يعيشها مولود برج الدلو اليوم الخميس، وفق ما كشفت عنه خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد عن توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لهذا المولود الذي يحظى بشخصية مرحة، إذ يعشق الضحك ونشر الأجواء إيجابية أينما يتواجد، كما أنه يحب حريته كثيرا، ولا يحب أن يتقيد بالعادات والتقاليد المجتمعية على الإطلاق، ويحب الخير والإنسانية، ويحرص دائما على مساعدة الأشخاص الآخرين.

وبحسب خبراء علم الفلك، فإن مولود وصاحب برج الدلو يبذل الكثير من الجهود للتفكير خارج الصندوق والقيام بأعمال مبتكرة ومبدعة، كما أنه يحب التغيير وإجراء التجارب الجديدة، ويعشق السفر، ويمتلك قدرات فكرية عميقة، ويتمكن من جذب الأصدقاء أينما ذهب، كما أنه مُحب جيد للاستماع للآخرين المحيطين به، حتى يساعدهم في إيجاد حلول لجميع مشكلاتهم التي يتعرضون لها.

ونوضح من خلال هذا التقرير، حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

في العمل والمهنة اليوم مولود برج الدلو رغم الضغوط، الوضع الفلكي يساعدك أن تجذب إليك الكثيرين، لذلك استفد من ذلك.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

اجتماعيا وعاطفيا، اليوم الخميس ستجد القمر في منزل العلاقات، وهذا سيجعلك تفكر جيدا وتكسب الإعجاب وتعيش حياة أسعد.