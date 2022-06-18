حظك اليوم برج الدلو السبت 18-6-2022 عاطفيا ومهنيا

يحب مولود برج الدلو الاختلاط، وهو شخص اجتماعي يحب البساطة والانفتاح، ولا يفوت على نفسه حضور مناسبة اجتماعية، ولا يمكنه أن يتوقف عن التعرف على أشخاص جدد طالما كان على قيد الحياة فهو يعشق تكوين صداقات عدة في كل مكان يذهب إليه، كما يمتلك مولود هذا البرج الكثير من العواطف والمشاعر الصادقة تجاه الأشخاص من حوله، وخاصة لشريكة حياته وأطفاله.

صفات رجل برج الدلو

يفضل مولود برج الدلو أن يبقى زاوية من حياته بعيدة عن الأضواء ولا يتحدث عنها لأحد مهما كان مقربا ورغم امتلاكه للعديد من الأصدقاء، حيث أنه يخفي الكثير من أسراره حتى عن أقرب الأشخاص إليه، ويتميز مولود رجل الدلو بالذكاء، كما يعرف بحسه الفكاهي الذي يضفي أجواءً من المرح والسعادة في كل مكان يتواجد فيه.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن اليوم مميز لمواليد برج الجدي، حيث يتواجد القمر في برجهم يجعلهم أكثر قدرة على المبادرة ويمتلؤون بالحماس والشجاعة في فتح باب حوار مهم ينتج عنه جني ثمار قريبا، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

سيكون الوضع الفلكي داعمًا لمواليد برج الدلو اليوم وفقا لما قالته عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن»، تتجلى اليوم قدرتك على إظهار الكثير من الفتنة والإغراء.