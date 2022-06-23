حظك اليوم برج الحوت الخميس 23-6-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، توقعاتها وحظك اليوم لمولود برج الحوت، الذي ينتمي له الكثير من المشاهير من بينهم الفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، الفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل المصري خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبدالوهاب.

وبحسب خبراء الفلك، فإن مولود الحوت يحمل شخصية حساسة تهتم بالمشاعر والإنسانيات، كما أنه مستمع جيد، ومن السهل اللعب على عواطفه، لذلك كثيرًا ما يتعرض لخيبات أمل تجعله يدخل في نوبات اكتئاب في بعض الأحيان، لكنه سرعان ما يعود للثقة بالآخرين بسرعة.

واليوم الخميس 23 يونيو، تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، حظك اليوم على المستويين المهني والعاطفي لمواليد برج الحوت، وذلك في إطار الخدمات الإخبارية التي تنشرها على مدار الساعة للجمهور، والتي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» لمواليد برج الحوت اليوم الخميس، إن حظك اليوم على الصعيدين العملي والمهني، فالقمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تنجز أعمالك بدون تسرع تجنبًا للخطأ والخسارة.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

وتقول «فؤاد» إنه على المستوى العائلي، الفلك ينصحك بأن تحاول أن تحسن التصرف بشيئ من المرونة، والتكيف مع ما يستجد من تطورات في حياتك الخاصة.