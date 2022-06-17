حظك اليوم برج الحوت الجمعة 17-6-2022 مهنيا وعاطفيا

رجل برج الحوت شخص مميز عن غيره كثيرا، فهو ذكي بدرجة كبيرة وإنسان مبدع حساس بديهي يحب التطوير والتغيير ويكره الروتين، كما أنه رومانسي ومتواضع وناجح ولا يحب الحديث عن إنجازاته ولكن يدع الآخرين يتحدثون عنه، وحدس القوي يؤهله لأن يتنبأ بالأحداث ويحللها جيدا ويفهم الشخصيات حوله عن طريق قراءة إشارات العقل الباطن لدى الآخرين دون أن يفصحوا عنها وذلك باستخدام لغة الجسد التي لديه مهارة كبيرة في تفسيرها.

صفات رجل برج الحوت

يعتقد مولود برج الحوت أن الراحة النفسية أو السلام الداخلي يكون من خلال تقديم المساعدة للآخرين ويجد نفسه في فعل ذلك ويعمل على حل مشاكلهم ولا يتوقف عن ذلك مهما كلفه الأمر فهو شخصي مضحي كثيرا، ويحب الاستماع إلى أصدقائه أو من يريد المساعدة ويمر بأزمة أو مشكلة ويعمل على امتصاص مشاعر من حوله وتهدئتهم ويتأثر بها فوراً، وغالباً ما يكون سعيداً، أو مكتئبا بحسب مزاجهم.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

عليك العمل في صمت والسكوت قليلا وعدم البوح بأسرار حياتك المهنية، كما يجب عليك التأمل وعدم الإفصاح عن أفكارك وخططك وسيساعدك ذلك على اكتشاف الكثير، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني بحسب عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن، إن مواليد برج الحوت عليهم أن يتحكموا في عصبيتهم اليوم إذا شعروا بشيء من الخيبة أو الملل.