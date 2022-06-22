مبروك عطية يرد على الهجوم بالاعتزال: «مش ماسك كرباج لحد.. بس اتحملوا النتيجة»

سلسلة من التصريحات تطرق لها الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، في لقائه الأخير كما وصفه بالفيديو المنشور عبر صفحته الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الذي حمل عنوان «لهذا وجبت الإجازة وقد أعود أو لا أعود»، حيث تحدث عن اعتزاله، فضلا عن تبريره ما قاله بشأن واقعة نيرة أشرف طالبة المنصورة.

مبروك عطية يستنكر الهجوم عليه

وتعجب «عطية» خلال الفيديو من الهجوم عليه بسبب ارتباط كلمة «القفة» بالمرأة، قائلا: «مش لادد عليكم كلمة قفة دي موجودة في أمهات مصادر اللغة العربية.. مش أحيانا حد يوجه خرطوش ناحية راس بنتك وأنت راكب جنبها في العربية فتجيب راسها في الدواسة وتحميها من الخرطوش لا يقتلها».

وتابع مبروك عطية: «تلبس القفة ولا راسها تنزل في دواسة، إساءة أي اللي للمرأة اعملي ما بدالك وتحملي النتيجة، ما كتب الله شيئا على عبادة إلا لمصلحتهم، واللبس المحتشم مش هيمنع جريمة ولكن يقلل أي خطورة أو إساءة».

مبروك عطية: الحجاب فريضة

ويرى «عطية» أن ما يتعرض له ما هو إلا ابتلاء يريد من الله أن يعينه عليه دون الاعتماد على سب أو مجاملة، قائلا: «حد من المتكلمين وضح مراد مبروك عطية كله عايز يطبل كله ينقل.. الحجاب فريضة وما فرضها الله إلا لصون أمته مش عايزينه أنا مش ماسك كرباج ولا بندقية بس تحملوا النتائج».

وتابع: «أعينوا أنفسكم واحفظوا بناتكم من الذي يسيل لعابه ويتقرب منهم ويدعوهم لمنكر وزواج وإذا فشل هيدبحها.. إيه المنكر اللي قولته، وسلمت الموضوع للواحد وبينت ووضحت وأفوض أمري لله».

ردود الأفعال على تصريحات مبروك عطية

وعلى الرغم من التوضيح الذي قام به «عطية» بشأن طالبة المنصورة وإعلانه الاعتزال؛ إلا أن البعض لا يزال يهاجمه حيث قال حساب يحمل اسم السيد خضر: «مال البنت محجبة أو مش محجبة، واحد وقتلها علشان طلبها ورفضت فقتلها دافعو عن حقها حفاظا على مشاعر والديها».

فيما كتب حساب يحمل اسم حنان كمال: «إيه لزوم ده كله والتجاوز في الكلام الكلمة الطيبة صدقة تشفي جراح الناس بدل زيادة المهم في مصابهم»، فيما رحبت ميسا النجار بخطوة الاعتزال، معبرة: «من زمان كان لازم تعمل الخطوة دي».