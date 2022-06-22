مبروك عطية بعد الهجوم عليه: «مش عجباكم قفة والله موجودة في اللغة العربية»

أعلن الدكتور مبروك عطية، خلال بث مباشر عبر صفحته على الفيس بوك، أن هذا اللقاء ربما يكون الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: إنه قد يعود أو لا، ومتابعا: «هنا هتكلم براحتي إنه من أخطاء البحث العلمي النقل عن مصدر وسيط، فمثلا لما حد ينقل عن الوسيط يؤخذ عليه ذلك لأنه يرجع للأصل».

مبروك عطية: دعيت لـ نيرة أشرف بالرحمة 9 مرات

وأضاف: «في حادثة نيرة دعوت لها بالرحمة 9 مرات، ووجهت نحو ما أراه بالستر ولم أقل أن البنت كانت غير محجبة، ولم أبرر عدم الحجاب بالقتل، إيه اللي بسمعه دا، إيه اللي بيحصل دا، واحد سمع كلامي وفهمه خطأ، عليه أن يرجع للدكتور».

وتابع مبروك عطية: «مش عجباكم كلمة قفة، والله موجودة في اللغة العربية، مش أحيانا بنتك بتكون جارك في العربية وواحد موجه خرطوش على راسها وأنت تنزل راسها في الدواسة حد يقدر يقولك بتعمل ايه علشان تحمي ابنتك، ودا هدف كلامي قولت البسي وخليكي محتشمة ودا مش هيمنع الجريمة لكن هيقللها».

واستكمل مبروك عطية: «كله عايز يطبل كله بينقل من كله، وهذا ابتلاء لي، والدعاء من المبتلى أقرب للاستجابة فيا رب احفظ مصر رخاء سخاء اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فالحجاب فريضة ما فرضها الله إلا لصون أمته، أنتم مش عايزينه أنا لا ماسك كرباج ولا بندقية، اعينوا أنفسكم واحفظوا بناتكم من الذين يسيل لعابهم ولا يستطيع الوصول لها، ويدخل على الفيس بوك يكلمها وبعدين ترفضه ويقتلها».

مبروك عطية: ربنا يرحم نيرة أشرف

واستطرد: «أنا لا شتمت ولا هشتم ولا بنتمي لجماعة من الجماعات، ادعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والفكاهة، وبلغة الناس، ولا علاقة بين كلامي هذا وبين واقعة نيرة أشرف أسال الله أن يرحمها ويصرف عنها عذاب جنهم، أنا بينت ووضحت أكثر من مرة وأفوض الأمر لله وقد سلمته لله وأرجو لكم الخير كله والتوفيق كله ولا يعلم إلا الله أنه سيكون هذا اللقاء الأخير أم سيكون هناك لقاء آخر».