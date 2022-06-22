أحمد بلال: لما بتفرج على الكرة في مصر بحس إني قدام موجة كوميدي «فيديو»

انتقد أحمد بلال مهاجم النادي الأهلي الأسبق، بعض سلبيات الكرة المصرية، موضحًا: «اتحاد الكرة مصيبته مصيبة، المفروض إن اسم الاتحاد يعبر عن الاتحاد في كل شيء، إحنا شايفينه غير كده، بيراضوا الزعلانين زي بركات وحازم إمام، لكن للأسف كرة القدم مش كده».

الدوري كله مشاكل رغم الملايين

وأضاف بلال، خلال حواره مع الإعلامي والإذاعي كريم خطاب مقدم برنامج «في الاستاد»، عبر راديو نجوم إف إم: «من المفترض أن تكون القيمة التسويقية للدوري المصري كبيرة جدًا، معندناش كورة في أفريقيا، وكم الملايين اللي بتتدفع المفروض تعمل دوري محترم، لكن في مشكلات كتيرة».

5 لاعبين فقط يمكنهم الانضمام لمنتخب مصر من الدوري

وتابع بلال، أن الدوري المصري به أكثر من 450 لاعبا وقد يصل العدد إلى 600 لاعب، ورغم ذلك، فإنه لا يوجد 5 لاعبين منهم يستحقون اللعب في الدوري المصري: «مش حافظين أساسيات المراكز، لما بتفرج على الكرة في مصر، كأني بتفرج على موجة كوميدي».

وأوضح، أن بيراميدز ثالث أفضل فريق في مصر، ورغم ذلك فإن صفوفه لا تتضمن إلا لاعبا فقط يصلح للانضمام إلى منتخب مصر إلا إبراهيم عادل، معقبا: «لكنه مايلعبش».

وأشار، إلى أنّ الزمالك لديه أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي يستحقان الانضمام إلى المنتخبات، موضحًا أنه يرى أن كل من أحمد فتوح ومحمود حمدي الونش يمكنهما الانضمام للمنتخب، لكنهما لا يستحقان اللعب: «الونش لعب 6 شهور فقط السنة اللي فاتت، ولحد دلوقتي هو لاعب جيد فقط».