شقيق هيثم أحمد زكي يعلن إلغاء توكيلاته الصادرة للمحامي بلال عبد الغني

أعلن رامي بركات شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، عن إلغاء توكيلاته الصادرة للمحامي بلال عبد الغني.

وكتب "رامي"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إعلان هام وتنبيه.. أعلن أنا رامي عزالدين بركات أخو المرحوم هيثم أحمد ذكي، بأن التوكيلات والتفويض الصادرة مني لبلال عبد الغني المحامي قد تم إلغاءها جميعا ولم يعد يمثلني قانونا، وهذا إقرار مني بذلك".

كانت الكاتبة الصحفية هانم الشربينى رئيس تحرير موقع أحمد زكي، أعلنت عن رفض أي محاولة لبيع مقتنيات الفنان الراحل، التي هي حق أصيل للدولة المصرية.

وأعلنت فى بيان لها عن تبرئها من المحاولات والمخططات التي تجرى لبيع تراث فنان هام هو أحد رموز مصر وشاهد على حقبة هامة من تاريخها وجزء منها، وقد نما الى علم الصحفية هانم الشربينى قيام محادثات بين المحامى بلال عبد الغنى وأحد الأطراف القطرية من أجل شراء مقتنيات الفنان أحمد زكى مقابل مبلغ 2 مليون دولار.

وأضاف البيان: أن رامي بركات أيضًا ضد مخطط البيع ونتيجه لموقفه ورغبته لتسليم المقتنيات لوزارة الثقافة رفض الوكيل القانونى له بلال عبد الغنى تسليم المقتنيات له، واحتفظ بلال عبد الغنى بالمقتنيات بشقته نتيجة لسفر رامى بركات فى لندن، وعندما عاد رامي بركات إلى مصر منذ ايام بدأت بوادر الخلاف، ما أدى إلى إنهاء علاقته القانونية به، ليصبح النائب علاء عابد هو الوكيل القانوني لرامي بركات.