منها الأهلي.. بنوك تمنح عملاءها إمكانية التواصل من خلال «واتساب»

أعلن عدد من البنوك الحكومية والأجنبية العاملة في القطاع المصرفي المصري عن إمكانية اتمام التعاملات المصرفية والبنكية عبر تطبيق «واتساب »، والتي تمنح عملاء تلك البنوك فرصة للتواصل مع البنك بشكل سهل ومباشر دون الحاجة للنزول للمقر أو الالتزام بمواعيد عمل أو غيرها.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نرصد في التقرير التالي البنوك التي تمنح عملائها إمكانية التواصل من خلال «واتساب» على النحو التالي:

خدمة الـ«واتساب» في البنوك

وجاءت تفاصيل الخدمات التي تقدمها البنوك من خلال «واتساب» في الآتي:

البنك الأهلي المصري

منح البنك الأهلي الفرصة لعملائه بالتواصل من خلال خدمة «واتساب» عبر الخط الساخن 19623، وخدمة واتساب هي خدمة جديدة تتيح للعملاء التعرف على منتجات وخدمات البنك المختلفة.

بنك مصر

كما منح بنك مصر خدمة «واتساب » لعملائه من خلال رقم 0020219888، والتي تعمل على مدار أيام الأسبوع.

البنك الأهلي المتحد

ومن خلال رقم 01555819072 على «واتساب »، أتاح البنك الأهلي المتحد لعملائه فرصة للتواصل والاستخدام عن بعض الخدمات والإجراءات والتعاملات البنكية.

بنك SAIB

كما منح بنك SAIB الرقم الخاص بـ «واتساب» به وهو 16668، وذلك لتيسير التواصل على العملاء، إذ يساعد في تحديد أماكن الفروع والصرافات الآلية المحيطة ومواعيد العمل بكل فرع، الاستفسار عن أنواع التمويل المختلفة كتمويل السيارات والتمويل الشخصي وبرامج التمويل العقاري، والاستفسار عن الخدمات المصرفية الإلكترونية.

بنك QNB

وفي بنك QNB يمكن الارسال والتواصل مع البنك من خلال التواصل عبر خدمة «واتساب » عبر رقم 97444407777.

وكان بنك مصر أول بنك يطلق خدمة الـ «واتساب » العملاء عن طريق المحمول في 2020، انطلاقاً من حرصه علي تقديم أحدث الخدمات لعملائه، وكعادته بأن يكون البنك الرائد في القطاع المصرفي المصري، الذي يمنح خدمة للعملاء علي مدار الساعة.