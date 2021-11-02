تفاصيل حكم تغريم سيدة 50 ألف جنيه لإهانتها زوجها عبر «واتس أب»

كشف إسماعيل سلاوي، محامي المجني عليه، الذي حكمت لصالحه محكمة قنا الاقتصادية بتغريم زوجته 50 ألف جنيه، بتهمة سبه وقذفه عبر رسائل نصية مهينة على موقع التواصل «واتس آب»، أن موكله قصد مكتبه بهدف وضع حد للخلافات بينه وبين زوجته والتي وصلت إلى إرسال رسائل مهينة على هاتفه عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المذكور.

رسائل مهينة تلقاها المجني عليه

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرسائل عبارة كلمات شككت في قدراته الجنسية وألفاظ مسيئة ومهينة لشخصه على واتس آب، وفي نفس الوقت، كانت هناك قضايا بينهما في أروقة المحاكم، حكمت لصالحها ما دفع الزوج إلى تقديم بلاغات بخصوص هذا الوضع.

وأضاف أن هذه القضية هي الأولى من نوعها بين زوجين، لجأ أحدهما إلى المحكمة الاقتصادية بسبب الخلافات التي انتقلت إلى وسائل التواصل الاجتماعي «واتس آب»، بتهمة استخدام مرفق الاتصالات بطريقة مسيئة.

بلاغ إلى النيابة العامة في قنا

وأشار إلى أن موكله يدعى «زياد.ع»، 43 سنة، تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة في نجع حمادي، والنيابة العامة طلبت تقريرا مفصل والتحقق من صحة الرسائل من مباحث الانترنت في قنا، وبعد أسابيع قليلة جاء التقرير وأثبت صحة الرسائل من خلال أبراج الاتصالات التي حددت موعد ومكان إرسال الرسائل وأثبتت أنها لزوجته «إكرام.ج»، 30 عاماً.

وبعد ذلك أحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة الاقتصادية بقنا واستندت في قرار إحالتها إلى المادة 175 من قانون العقوبات ، وبعد 7 أشهر حكمت لصالح موكله بتغريم السيدة مبلغ 50 ألف جنيه، و51 جنيه إدعاء مدني، لافتا إلى أن هذا الحكم هو حكم أول درجة يمكن الاستئناف عليه.