السجن 3 سنوات لموظف في جهاز حماية المستهلك لتقاضيه رشوة

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأربعاء، موظفًا بجهاز حماية المستهلك، بالسجن لمدة 3 سنوات وعزله من وظيفته؛ لإدانته بتقاضيه مبلغًا ماليًا على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته.

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم، وإحالته إلى محكمة الجنايات، قيام «موظف في جهاز حماية المستهلك» بتقاضي مبلغ مالي على سبيل الرشوة، وذلك بعد إلقاء القبض عليه من قبل صاحب شركة من قبل هيئة الرقابة الإدارية.

ساعة رولكس ومكملات غذائية

ووجهت النيابة العامة، للمتهم الأول ويعمل موظفًا في جهاز حماية المستهلك تهمة طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته واستعمال نفوذه الحقيقي؛ للحصول من سلطة عامة على مزايا، بأن طلب من المتهم الثاني ساعة يد من طراز «رولكس» ومكملات غذائية بقيمة مائتين وسبعة وثمانين ألف جنيه، كما طلب مأكولات وطبق من الفضة وفائدة تمثلت في جلستي علاج جميعها بقيمة أثنى عشر ألف ومائة وستة وسبعين جنيه مصري، وذلك مقابل رفع الحظر المفروض من جهاز حماية المستهلك على منتجات شركة المتهم الثاني بدأ رأيه موظف في جهاز حماية المستهلك بعدم قانونية ذلك الحظر، وكذا التدخل لدى مدير وحدة الرصد الإعلامي بجهاز حماية المستهلك لإعداد مذكرة يوصي فيها برفع الحظر المار بيانه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ومن جانبه، قدم المتهم الثاني وعود وعطايا إلى موظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفة واستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزايا بأن قدم للمتهم الأول وعدًا وعطايا الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول وعلى النحو المبين بالتحقيقات، وذلك تقدم القضية إلى محكمة الجنايات المختصة التي حكمت بالحكم سالف الذكر.