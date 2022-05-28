شاهد النفي في قضية رشوة الصحة: والدتي حضرت اللقاء اللي جمعني بالمتهمين

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، سماع شهود النفي في قضية «رشوة وزارة الصحة».

اجتماع داخل مطعم بالقاهرة الجديدة

وقال شاهد النفي الأول في القضية، إن المتهم الأول، تجمعه صلة قرابة بوالدته، والتي حضرت اللقاء الذي جمع بينه وبين المتهمين داخل مطعم بمنطقة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بسبب تواجد المتهم الأول في هذا اللقاء.

وأضاف شاهد النفي، أن اللقاء الأول الذي جمعه بالمتهم كان في مطعم أسماك، وذلك بعد الانتهاء من عزومة المتهم الثاني، والحوار الذي دار خلال هذا اللقاء كان عبارة عن «أحاديث عادية».

لقاء ثان داخل مطعم سمك

وتابع شاهد النفي، أن هناك لقاء ثان جمعه بالمتهمين داخل مطعم أسماك، وحضر هذا اللقاء 3 أشخاص آخرين، أراد أحدهم أن يشتري شقة المتهم الأول، لكنه طلب منه مقابلا ماديا مليون جنيه عن سعر الشقة، إلا أن السعر لم يعجب المشتر، واتفقوا على تخفيض المبلغ لـ800 ألف جنيه، وكان من المفترض أن يجمعهما لقاء ثالث يُدفع فيه ثمن الشقة.

وأشار شاهد النفي، أن أحد الأشخاص الثلاثة اصطحب المتهم الثاني جانبا وظلا يتحدثان مع بعضهما البعض، وبعدها أبلغ المتهم الثاني المتهم الأول أن المبلغ المالي ليس جاهزا وأن الشاري سوف يحول له مبلغ مالي 600 ألف جنيه والباقي بعد التسجيل.