أول تعليق من دار الإفتاء على حديث مبروك عطية عن مقتل طالبة المنصورة

أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا منذ قليل، أكدت فيه ضرورة اختيار العلماء الأسلوب المناسب في الحدث المناسب، مشددة على أن ربط ترك الحجاب بالتحرش وقتل الفتيات هو حديث فتنة.

وذكرت دار الإفتاء، في منشور على الصفحة الرسمية بموقع «فيس بوك»: «من واجب العلماء اختيار الأسلوب المناسب في الحدث المناسب وليس من طريقة أهل العلم الراسخين لوم الناس على أي تقصير في وقت المصائب والبلايا، بل الواجب مواساتهم وما اعتاده بعض المدعين عند حدوث حالات اعتداء على الفتيات من تحرش أو قتل من ربط ذلك بترك الحجاب هو حديث فتنة، وليس له علاقة بالمنهج الصحيح».

تصريحات أثارت جدلا لمبروك عطية

يأتي بيان الإفتاء بعد حديث الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر، عن حادث طالبة جامعة المنصورة، إذ دعا في فيديوهات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الفتيات والسيدات إلى الالتزام بارتداء الحجاب خشية تعرضهن للاعتداء عليهن خارج المنزل، مبررًا ذلك بأن الحجاب يمنع التحرش والجريمة أيضًا، وهي التصريحات التي أثارت غضب الجماهير وتقديم بلاغات للنائب العام ضد الداعية الإسلامي.

وسبق هذا البيان ما أكده مركز الأزهر العالمي للفتوى في وقت سابق اليوم في بيان مطول، جاء في جزء منه أنه قد كرم الإسلام المرأة، ووصّى بها سيدنا رسول الله ﷺ خيرًا، ولا يجني المُجتمع من محاولات تسليعها في كثير من المحتويات الترفيهية إلا مزيدًا من انتهاك حقوقها، والتجرؤ البغيض عليها.

الخوض في أعراض المسلمين سلوك مُحرَّم

وأكد الأزهر أن الخوض في أعراض المسلمين سلوك مُحرَّم، وإيذاء مذموم للأحياء والأموات، ذمّ الله صاحبه في القرآن الكريم، فقال سبحانه: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا}. [ الأحزاب: 58]

كما أشار إلى أن الانتقاص من أخلاق المُحجَّبة أو غير المُحجَّبة؛ أمرٌ يُحرِّمه الدِّين، ويرفضه أصحاب الفِطرة السَّليمة، واتخاذه ذريعة للاعتداء عليها جريمة كبرى ومُنكرة، مؤكدًا أن صناعة القُدوات الصَّالحة المُلهِمة، وتسليط الضَّوء على النَّماذج الإيجابية المُشرِّفة من أهم أدوار الإعلام الرَّفيعة في بناء وعي الأمم، وتحسين أخلاق الشَّباب، وانحسار الجرائم.