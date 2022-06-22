الإعدام لعاطل قتل طفلته «وحماته» في الجيزة.. رفضت عودة زوجته لعصمته

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقا لعاطل؛ لإدانته بقتل طفلته ووالدة زوجته «حماته»، بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم، وإحالته إلى محكمة الجنايات، في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، قيامه بقتل والدة زوجته «حماته»؛ لأنها كانت السبب في انفصال زوجته عنه ورفضها العودة إليه بعد حدوث خلافات زوجية بينهما، واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهو أنه في ذات الزمان والمكان قتل طفلته البالغة من العمر سبعة أشهر، بعد أن رطمها في الحائط حينما كان ينهي حياة والدة زوجته.

حيازة سلاح أبيض بدون ترخيص

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم حاز وأحرز سلاحا أبيض «سكين»، بدون ترخيص من الجهات المختصة ودون مسوغ قانوني.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد بمقتل ربة منزل في العقد الخامس من العمر، بعد نشوب مشاجرة بينها وبين زوج ابنتها بسبب حدوث انفصال بين زوجته ورفضها العودة لعصمته، فضلا عن قيامه بقتل طفلته البالغة من العمر سبعة أشهر أثناء التخلص من «حماته».

المتهم يعترف بتفاصيل جريمته

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين صحتها وتم إلقاء القبض على المتهم واعترف تفصيليا بارتكابه للواقعة بسبب وجود خلافات بينه وبين زوجته ورفض والدتها عودته لعصمته.

تم تحرير المحضر اللازم وجري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي وجهت للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية.