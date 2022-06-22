قتل صديقه بالمقابر وألقاه في شوال.. التفاصيل الكاملة لجريمة الإسماعيلية

ألقت وحدة مباحث قسم ثان الإسماعيلية برئاسة المقدم حازم حسام القبض على المتهم بقتل صديقه وإلقائه أسفل شجرة بمدخل مدينة الإسماعيلية قرب منطقة كيلو 2.

وتوصلت جهود المباحث الجنائية في الإسماعيلية إلي أن خلافاً وقع بين المتهم والمجني عليه قبل يومين من ارتكاب الواقعة دفعت المتهم للتخلص من صديقه وقتله بعدة طعنات وإلقاء جثمانه أسفل شجرة.

قتله في المقابر

وأشارت التحريات الأولية لفريق المباحث الجنائية إلي أن المتهم استدرج المجني عليه إلى المقابر على بعد كيلو تقريباً من مكان العثور على الجثمان وتخلص منه بتسديد عدة طعنات له أودت بحياته.

وقالت المصادر الأمنية إن المتهم وضع المجني عليه في «شوال» بلاستيكي وسط الخردة على السيارة خاصته وسار به حتى مدخل منطقة كيلو 2 وألقى بالجثمان وفر هارباً.

المتهم والمجني عليه مسجلين

وأشارت التحريات إلي ان المجني عليه، ويدعى «محمد.و» 31 سنة، مسجل ومطلوب في عدة قضايا، وأن المتهم في جريمة القتل يدعى «طلعت. ش»، مسجل أيضاً وله معلومات جنائية ومطلوب في عدد من القضايا.

وبحسب المصادر الأمنية فإن الخلاف نشب بين المتهم والمجني عليه بسبب بيع الخردة وتجميعها من بعض المناطق في دائرة قسم ثان الإسماعيلية ومنطقة كيلو 2 التي عثر على الجثمان بها.

التحفظ على الجثمان

وكانت أمرت جهات التحقيق أمس بالتحفظ على الجثمان في مشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية وانتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثمان وتشريحه لمعرفة سبب الوفاة.

كما طالبت بتفريغ كافة الكاميرات في منطقة الحادث والشوارع المحيطة بها للوصول إلى مرتكب الواقعة وعرضه على النيابة العامة مع سلاح الجريمة.