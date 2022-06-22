انتخاب وزير الزراعة رئيسا للجمعية العمومية لـ«اكساد»

خلال استضافة مصر لاجتماع الجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «اكساد» في دورته الـ 36 وذلك عبر الفيديو كونفرانس، جرى انتخاب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيسا للجمعية العمومية للمركز في دورته الحالية ولمدة عامين.

وأكد وزير الزراعة، في كلمة له، أن جائحة كورونا جعلت التعاون والتكامل بين الشعوب هو السبيل الوحيد للتصدي للتحديات الصعبة، نتيجة لما سببته هذه الجائحة من التحديات يأتي اجتماعنا اليوم في ظل عالم متغير بصورة مضطردة، تجعلنا وجهًا لوجه أمام التحديات التنموية والتكنولوجية والبيئية التي يعاني العالم وأيضًا بلداننا العربية، ولا سيما قضايا الأمن الغذائي والمائي، وهما جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

وأشار «القصير»، إلى خطر زيادة معدلات التصحر والجفاف؛ نظرًا لآثارهما السلبية على محور الأمن الغذائي الذي بات مرتبطًا بالأمن القومي للدول، كما أن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية عمقت من تأثيرات هذه التحديات على موقف الأمن الغذائي العالمي والعربي، مضيفًا «يجب علينا جميعًا أن نبذل كل ما نستطيع لتعزيز أواصر العمل العربي المشترك؛ لمواجهة تلك المخاطر والتحديات متسلحين بما لدينا من موارد اقتصادية وطبيعية ومتنوعة؛ بهدف تحقيق التكامل الإقتصادي العربي والتعامل مع الواقع العالمي الجديد».

وأكد أن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف يشكل تحديات ذات بعد عالمي، تساهم في مشاكل إقتصادية وإجتماعية وبيئية ترتبط جميعها بالتصحر ويضر بالأمن الغذائي والتنوع البيولوجي وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية، وهو ما يستلزم قيام المجتمعات بتبني استراتيجيات متكاملة طويلة المدى تنطوي على الحفاظ على خصوبة الأرض وزيادة إنتاجيتها وإعادة تأهيلها وترشيد استخدام الموارد المائية وإدارتها بطريقة أكثر كفاءة واستدامة.

تدعم الأمن الغذائي العربي

وأشار الوزير، إلى أهمية دور المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «اكساد» لما يقدمه من إنجازات علمية تطبيقية هامة تساهم في تنمية الموارد الزراعية الطبيعية في الدول العربية، وتدعم الأمن الغذائي العربي، فضلا إلى دوره الفعال في نقل التقنيات والخبرات وتطوير معارف وقدرات العاملين في المجالات الزراعية العربية، لافتًا إلى أن مصر من خلال استضافتها لمؤتمر COP27 وبرعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تتطلع للبناء على ما تحقق في جلاسكو، وترجمة التعهدات إلى أفعال ملموسة، وسنعمل سويًا بأن تكون المخرجات على قدر المسئولية وأن تراعى مصالح الدول المتأثرة بتداعيات تغير المناخ وقدرتها على مجابهة هذه التغيرات والوصول إلى مبادرات فاعلة يمكن تطبيقها خلال الفترة المقبلة حماية لشعوب العالم من تأثير التغيرات المناخية.

وتابع وزير الزراعة أننا نتطلع للعمل سويا لتفعيل مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» التي أطلقها سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية لدورها في تعزيز زيادة المساحات الخضراء والتي سوف يكون لها دور فعال في خفض الانبعاثات الكربونية وخفض درجات الحرارة والحد من تأثيرها على التغيرات المناخية.

جدير بالذكر أن المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «اكساد» تم تأسيسه عام 1968 وهو منظمة عربية متخصصة تعمل ضمن إطار جامعة الدول العربية، بهدف توحيد الجهود القومية لتطوير البحث العلمي الزراعي في المناطق الجافة وشبه الجافة وتبادل المعلومات والخبرات على نحو يمكن الاستفادة من ثمار التقدم العلمي ونقل وتطوير وتوطين التقنيات الزراعية الحديثة بهدف زيادة الإنتاج الزراعي في هذه المناطق.