«الصحة العالمية»: لا نعلم مدى خطورة متحورات فيروس كورونا الجديدة

قال الدكتور عبدالناصر أبو بكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى والتأهب لها بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، إن متحورات كورونا التي ستظهر، غير معلوم طبيعة شدتها، ولكن يجب اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للوقاية من الفيروس، لافتا إلى ان الإصابات الجديدة بالفيروس بسيطة ومتوسطة.

وتابع مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى، أن لقاحات كورونا حتى الآن أثبتت فاعليتها وتعمل على تخفيف شدة الأعراض، والحد من دخول المستشفيات، وعلى الدول الأعضاء والمؤسسات ضرورة التوسع في عملية التطعيمات خاصة نجاح اللقاحات في مواجهة الفيروس ومتحوراته التي ظهرت.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، للإعلان عن آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في إقليم شرق المتوسط، وكذلك الوضع الوبائي لفيروس جدري القرود.

وطالب «أبو بكر»، بضرورة استمرار الدول في الترصد والتقصي لحالات الإصابة بفيروس كورونا وعدم التعجل، لافتا إلى أن الجائحة لم تنته، وهناك اجتماع سيتم للمنظمة خلال الأيام القليلة المقبلة لإصدار توصيات جديدة بشأن الوضع الوبائي الراهن لفيروس كورونا.