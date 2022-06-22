«دينية النواب» توصي بضم معهد مغاغة للأزهر الشريف.. بُني بالجهود الذاتية

أوصت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بضم المعهد الديني الأزهري بقرية بني خلف بمركز مغاغة بمحافظة المنيا إلى الأزهر الشريف، وإنهاء إجراءات التخصيص.

المعهد بُني بالجهود الذاتية

جاء ذلك بعدما ناقشت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من أحمد حتة، بشأن ضم المعهد الديني الأزهري بقرية بني خلف مركز مغاغة إلي الأزهر الشريف، حيث إن المعهد تم بناؤه بالجهود الذاتية منذ عام 2013 ولم يتم ضمه حتى تاريخه، بحضور ممثل عن مشيخة الأزهر وممثل عن محافظة المنيا.

وأشار ممثل الأزهر الشريف، إلى أن التقرير الهندسي من منطقة المنيا الأزهرية يفيد بأن المساحة الكلية للمبنى المحاط بالسور 1175 م ومساحة الكتلة البنائية 347 م، ومساحه الفناء 828 م، والمبني محاط بسور من البلوك الحجري من ثلاث جهات، ويتكون المبنى من دور أرضي و2 دور علوي، وتمت الموافقة على ضم المعهد الديني الأزهري لقرية بني خلف بمركز مغاغة.

إنهاء قرار التخصيص لصالح الأزهر الشريف

وأوصت اللجنة بضم المعهد الديني والإدراج على أن يتم استيفاء التنازل والتخصيص والموافقة من قبل أملاك الدولة لصالح الأزهر، وأن يتم الانتهاء من إنهاء قرار التخصيص لصالح الأزهر الشريف، واستكمال الإجراءات والموافقات علي أن يتم المتابعة من اللجنة لإنهاء التخصيص وإنهاء إجراءات التخصيص للأزهر الشريف وإنهاء كل الموافقات لتشغيل المعهد الديني.