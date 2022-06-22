وكيل «خطة النواب»: الحكومة لن تفرض ضرائب جديدة في موازنة 2022-2023

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الضرائب تُقدر بنحو 983 مليار جنيه في موازنة العام الحالي وهناك معدل نمو فيها 24% لتصل إلى تريليون و169 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، موضحًا أن «الحكومة لن تفرض ضرائب جديدة على المواطن ولن ترفع الأسعار».

«سالم»: تشريعات وإجراءات حكومية تنمي الإيرادات

وأضاف «سالم» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أن هناك مجموعة من التشريعات والاجراءات والقرارات الحكومية التي تنمي الإيرادات، مثل الميكنة وتطوير منظومة الضرائب والفاتورة الالكترونية والحصر الصحيح وتحصيل الضرائب على التجارة الالكترونية.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن معدل النمو في الضرائب للعام المالي المقبل لن يكون معتمدا على رفع الأسعار أو فرض ضرائب جديدة ولكن من خلال التنظيم وتطوير منظومة الضرائب، للتعامل مع النسبة الكبيرة للتهرب الضريبي.

270 مليار جنيه ضرائب مستحقة

وتابع قائلا: «في 30 يونيو عام 2021 كان لدينا 270 مليار جنيه ضرائب مستحقة منها 105 مليار غير متنازع عليها و29 مليار ضرائب يصعب تحصيلها، وبالتالي يجب على مجلس النواب والحكومة اتخاذ خطوة لتحصيل هذه المبالغ الضخمة».

وأشار، إلى أن الحكومة اتجهت في الفترات الماضية إلى إطلاق لجان فض المنازعات الضريبية والتسويات الضريبية كجزء من منظومة حوكمة الضرائب، التي تعني الإجراءات الرقابية في التحصيل ومنع التهرب، مشددًا على أن الميكنة والفاتورة الإلكترونية أول أساس الحوكمة.