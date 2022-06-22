أول حفل لحسن شاكوش بعد غياب طويل يرفع شعار كامل العدد «فيديو»

أحيا مؤدي المهرجانات حسن شاكوش حفلًا ضخمًا في أحد الفنادق الكبرى منطقة الزمالك، رفع شعار كامل العدد، في أول حفل له بعد فترة توقف كبيرة.

ونشر مؤدي المهرجانات حسن شاكوش فيديو من الحفل وعلق عليه قائلًا: «الحمدلله أول حفله في مصر بعد غياب طويل».

شاكوش يحصل على «كارنيه» النقابة

وحصل مؤدي المهرجانات حسن شاكوش الأحد الماضي على «كارنيه» نقابة المهن الموسيقية بعد إيقافه فترة طويلة عن الغناء وإقامة الحفلات داخل مصر، ونشر شاكوش صورة له من داخل النقابة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها: «الحمد لله استلمت كارنيه النقابة.. جاهزين للشغل».

كما وجه شاكوش، في نفس اليوم اعتذارًا لفئة الإيقاعيين خلال فيديو نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيه: «محدش يزعل مني، ده كان سوء تفاهم، والحمد لله، وبرضه أنا طلعت واعتذرت لكم.. وبشكر كل جمهوري وإن شاء الله هتشوفوا حاجات كويسة.. حسن شاكوش بيحبكم».