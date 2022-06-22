حسن شاكوش في أول حفل له بعد عودته للغناء: «كنت بنام ودمعتي على خدي»

أحيا مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، أمس، أول حفل غنائي له في منطقة الزمالك بعد حصوله مرة أخرى على كارنيه نقابة المهن الموسيقية، وقدم مجموعة كبيرة من أغانيه وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

رسالة شاكوش في أول حفل له

ووجّه حسن شاكوش خلال الحفل رسالة إلى جمهور معبرًا عن سعادته البالغة بعودته للغناء في مصر مرة أخرى، قائلا: «بقالي كتير مشوفتكوش وحشتوني، وحشتوني 10 شهور والله العظيم محدش عارف إني أنا الـ 10 شهور دول عدوا عليا ازاي، والله العظيم كان في أيام كنت بنام وأنا دمعتي على خدي».

يذكر أن «شاكوش» حصل منذ يومين على تصريح جديد من نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، وعاد إلى الغناء في مصر وإقامة الحفلات بعد وقفه الـ 10 أشهر الماضية بسبب أزمته الأخيرة مع النقابة.

كواليس عودة شاكوش إلى الغناء

وكشف المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين علاء عامر، كواليس عودة «شاكوش» إلى الغناء، مشيرًا إلى أنه تقدم بـ 3 تظلمات سابقة إلى النقابة، وبعد انعقاد لجنة التظلمات قررت وقف عقوبة شاكوش بسبب التزامه الشهور الماضية بقرار النقابة وعدم تجاوزه، بالإضافة إلى أنه مضى العديد من الإقرارت التي تفيد بأنه لن يكرر أخطاءه مع النقابة مجددًا.

وهنأ عمر كمال شاكوش بعودته للغناء، وكتب عبر حسابه على إنستجرام: «حسن شاكوش، إنسان ناجح ومكسر الدنيا، ومفيش فرح أو حفلة أو أي مناسبة في الوطن العربي تنفع من غير أغانيه اللي ياما فرحنا بها.. حسن شاكوش رجع تاني للشغل واللايف، بعد وقف 10 شهور كاملين.. ومتاح في أي وقت للشغل، ألف مبروك يا حسن، لأنك بجد تستاهل كل خير، ووشك حلو على ناس كتير وأنا أولهم».